(Görüntülü Haber) Çırçır fabrikalarının yanında bulunan hastaneye pamuk yağıyor

Mehmet TÜRK-Burak EMEK/BİSMİL(Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde, çırçır ve prese fabrikasından uçuşan pamuklar, yakındaki 100 yataklı devlet hastanesini olumsuz etkiliyor. Hastanenin bahçesini beyaza bürüyen ve ağaçların üzerini örten pamuklar, hastaları rahatsız ediyor. İlçe sakinleri, hastanenin rant uğruna yanlış yere kurulduğunu ileri sürerek ya hastanenin ya da fabrikanın başka yere taşınmasını istedi. Bismil Devlet Hastanesi\'nin bitişiğinde kurulu çırçır ve prese fabrikasından uçuşan pamuklar ve yükselen duman yataklı tedavi gören hastaları hem de polikliniklere muayeneye gelenleri olumsuz etkiliyor. 24 saat vardiya sistemine göre çalışan fabrikadan yükselen pamuk parçacıkları nedeniyle hastanenin bahçesi, ağaçlar ve park eden araçlar, beyaza bürünüyor. Ağaçların üzerini örümcek ağı saran pamuk parçacıkları, astım ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan hastaların nefes almasını daha da güçleştiriyor. \'Bölgenin Çukurovası\' olarak bilinen Bismil\'de yaşayanlar, çırçır, prese ve tekstil fabrikalarının bulunduğu alanın yakınına kurulan hastanenin, rant uğruna yanlış yere inşa edildiğini öne sürdü. İlçe sakinleri ya hastane ya da fabrikanın başka yere taşınmasını istedi. Duruma tepki gösteren Enver Argın, hiçbir yerde hastane ile çırçır fabrikasının yan yana olmayacağını söyledi. 1993\'ten beri Bismil\'de oturduğunu belirten Argın, şöyle dedi: \"Böyle bir fabrika ile bir hastaneyi yan yana bulamazsınız. Hastane ile fabrika yan yana olur mu? Geldiğimizde yataklar dolu, 2-3 kişi yan yana yatmış. Dışarı çıktığımızda sanki pamuk yağıyor, kar gibi beyaz olmuş. Hepsi pamuk kırıntısı. Ya fabrika kalksın ya da hastane kalksın.\" Kadir Arslan da havadan süzülerek hastane bahçesine düşen pamuk parçacıklarının kalp, göz ve solunum yolu rahatsızlığı olanları çok olumsuz etkilendiğini belirterek, \"Kalbi ve göz rahatsızlığı olan biri buraya geldiğinde nefes alamıyor, gözünü açamıyor. Çünkü havadan pamuk yağıyor, toz yağıyor. İnsanlar bu yüzden buradan kaçıyor. Herkes bu hastanenin buradan kalkmasını istiyor.\" Devletin bu soruna çözüm bulmasını isteyen Reşit Şeker ise, \"Devletin sahip çıkması lazım. Hastamızı getiriyoruz, yine hasta olarak eve götürüyoruz. Devlet hastanesi temiz bir yerde olmalı. Fabrikanın içerisinde olmamalı. Hastanenin buradan başka bir yere taşınması lazım\" diye konuştu HASTANE YENİ YERİNDE 2 YILDIR HİZMETTE Nüfusu 120 bin olan Bismil\'de 1994 yılında yapımı tamamlanan ve 50 yatak kapasiteyle hizmete başlayan Bismil Devlet Hastanesi\'nin, Diyarbakır-Bismil Karayolu üzerindeki Köseli Köyü yakınında yapımına başlanan yeni binasının temeli 2010 yılında atıldı. 5 yıl sonra tamamlanan hastane, 100 yatak kapasiteli yeni binasında 2015 yılında hasta kabulüne başladı.