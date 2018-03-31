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(Görüntülü Haber) Cips fiyatı nedeniyle tartıştığı market görevlisine saldırdı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir petrol istasyonuna gelen ve kendisini avukat olarak tanıtıp adının M

31 Mart 2018 18:15

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da bir petrol istasyonuna gelen ve kendisini avukat olarak tanıtıp adının M.A. olduğunu söyleyen kişi, cips fiyatının yüksek olduğu iddiasıyla tartıştığı görevli Yücel Gündüz\'e saldırıp tokat attı. Yaşanan tartışma ve saldırı anı saniye saniye kameralara yansırken, market görevlisi Gündüz, M.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Merkez Kayapınar ilçesindeki bir petrol istasyonuna ait markete 3 gün önce gelen M.A. marketten cips aldı. Müşterinin aldığı malzemeleri kasadan barkodlarını okutan görevli Yücel Gündüz, cips fiyatının 3.5 lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine M.A., \"Bir cips nasıl 3.5 lira olur\" diyerek, fiyata tepki gösterdi. Yücel\'in, \"Ben burada çalışanım, fiyat bu\" demesi üzerine, M.A. tartışmaya devam etti. M.A.\'nın tepkisi üzerine market çalışanı Gündüz, müşterisine cipsi alıp almamakta özgür olduğunu söyledi. Tartışmalar üzerine istasyonun çalışanları da markete gelerek iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Market çalışanıyla tartışan M.A., \"Ben avukatım senin adın ne? Sana tebligat göndereceğim\" diyerek Yücel Gündüz\'e saldırdı, tokat attı. Diğer çalışan araya girerek M.A.\'yı marketten uzaklaştırdı. Market dışına çıkarılan M.A., tehditler savururken, yaşanan tartışma ve saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. M.A. aracına binerek uzaklaşırken, market çalışanı Yücel Gündüz, güvenlik kamerasından belirlediği plaka ve görüntülerle birlikte jandarma karakoluna giderek kendisini darp eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma, kendisini M.A. olarak tanıtan ve avukat olduğunu söyleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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