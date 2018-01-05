(Görüntülü Haber) Çipras, yarın Kilimli'de dini törene katılacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras\'ın yarın, Bodrum\'a 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası\'na giderek dini törenlere katılacağı öğrenildi. Çipras\'ın ziyareti öncesi, bugün öğle saatlerinden itibaren Kardak kayalıkları ile yakınındaki Kalimnos Adası\'nda ve çevresinde askeri hareketliliğin arttığı görüldü.



Aleksis Çipras\'ın yarın sabah, Bodrum\'a 12 mil uzaklıktaki Yunan adası Kilimli\'yi (Kalimnos), Savunma Bakanı Panos Kammenos ile birlikte ziyaret edeceği öğrenildi. Başbakan Çipras\'ın yarın saat 10.00\'da helikopterle Kalimnos havalimanına gideceği, orada Belediye Başkanı İoannis Galouzis ve meclis üyeleri tarafından karşılanacağı belirtildi. Çipras\'ın Kilimli Meydanı\'ndaki kutlamalara katılarak, Kutsal Haç\'ın denizden çıkarılış törenini izleyeceği, kendisine Kilimli Belediyesi tarafından \'Fahri Hemşehri\' beratının takdim edileceği öğrenildi.



SAVUNMA BAKANI\'NIN KARDAK\'A GİDECEĞİ İDDİASI



Yunanistan\'daki bazı yayın organlarında ise Çipras ve Savunma Bakanı Panos Kammenos\'un törenlerden sonra Didim\' in karşısındaki Farmakonisi (Bulamaç) Adası\'na gideceği, öğle saatlerinde ise helikopter veya sahil güvenlik botuyla, Türkiye ve Yunanistan arasında kriz çıkartan, Gümüşlük Mahallesi\'ne 4.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.



Çipras\'ın ziyareti öncesinde Yunan savaş gemileri ile sahil güvenlik botlarının, Kilimli Adası ile Kardak kayalıklarında ve kayalıklara 2 mil uzaklıktaki Kalimnos Adası etrafındaki hareketliliğinin ve devriye nöbetinin arttığı görüldü. Saat 13.00 sıralarında bir Yunan Sahil Güvenlik botunun, Kardak kayalıklarına 200 metre kadar yaklaşması, ardından Kalimnos Adası\'ndaki askeri birlikte hareketlilik yaşanması da dikkat çekti.



