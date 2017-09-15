(Görüntülü Haber) Çıplak elle balık avı yarışı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'nde düzenlenen 7\'nci Kültür, Tarım, Alabalık ve Domates Festivali kapsamında yapılan çıplak elle balık tutma yarışmasında renkli görüntüler yaşandı. Alabalık bırakılan havuza giren 11 kişi, yarışmada dereceye girebilmek için çıplak elleriyle avlarını yakalamaya çalıştı. Bazıları balıklarını köşeye sıkıştırıp, yakalamaya çalışırken, bazıları da balıkların üzerine atlayarak yakalamayı denedi. Ülkede alabalık üretiminin yüzde 20\'sinin yapıldığı Çameli\'de, balığın tanıtımı için her yıl geleneksel hale gelen festival düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen 7\'nci Kültür, Tarım, Alabalık ve Domates Festivali kapsamında, çıplak elle alabalık tutma yarışması yapıldı. Paşa Deresi Mesirelik Alanında düzenlenen yarışmaya 11 kişi katıldı. Yaklaşık 100 metrekarelik havuza 100 alabalık bırakıldı. Daha sonra yarışmaya katılan 11 kişi, balıklarını elleriyle tutmak için havuza girdi. Yarışmanın startının verilmesiyle 11 kişi, havuzda çıplak elleriyle balıkları yakalayabilmek için zamana karşı birbirleriyle yarıştı. Oldukça soğuk olan suya giren yarışmacılar, balıkları yakalamak için köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Bazıları köşelerde balıkları yakalamaya çalışırken, bazıları da gördüğü balıkları yakalamak için üzerine atladı. Yarışmada ilk balığı, Burak Aldan yakalayarak birinci oldu. Zeki Öztürk ikinci, Yiğit Sönmez ise üçüncülüğü elde etti. Yarışmada dereceye girenlere ödül olarak tuttukları balıklar ikram edildi. Yarışmanın ardından havuza giren vatandaşlar, tutukları balıkları evlerine götürdü. Çameli İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan, elle balık tutma yarışmasını ilçenin başta olmak üzere balığının lezzetinin tanıtımı için düzenlediklerini söyledi. Başkan Arslan, Denizli\'deki 118 balık üretim çiftliğinin 106\'sının Çameli\'de bulunduğunu belirterek, \"Çiftliklerde yıllık 2 bin ila 3 bin ton arasında alabalık üretiliyor. Füme işlemeli olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Yıllık 10 milyon Euro hedefimiz var. Üretimi artırmak için çeşitli hedeflerimiz var. Biz de Çameli\'de üretilen alabalığa dikkat çekmek için elle balık tutma yarışması düzenledik. Alabalığımızın lezzetini ve az olan yağ oranı bakımıyla tanıtmak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Yarışmada dereceye girenlere tuttukları balıkları ikram edeceğiz\" dedi. Yarışmada birinci olan Burak Aldan, elle balık tutma konusunda tecrübeli olduğunu belirterek, \"Soğuk suda heyecanlı bir yarışma oldu. Biz kovaladık, balıklar kaçtı. Suda biraz bulanık olduğu için oldukça zorlandık. Daha önceden elle balık tutma konusunda tecrübem var. O nedenle balıkları köşe sıkıştırıp, birini ilk ben yakalamayı başardım. Diğerleri balıkların peşinden koştuğu için önce ben yakaladım\" dedi.