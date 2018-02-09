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(Görüntülü Haber) Cinsel birliktelik teklif edip cüzdan çalarken yakalandı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da, bankta oturan yaşlı adama cinsel birliktelik teklif edip, cüzdanını çalan Seda P

09 Şubat 2018 17:52

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'da, bankta oturan yaşlı adama cinsel birliktelik teklif edip, cüzdanını çalan Seda P. (28), kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı. Olay, dün Adapazarı merkezdeki Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Seda P., bankta oturan M.B. isimli yaşlı adamın yanına gelerek, cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Bu sırada, vücudunu ellediği yaşlı adamın cebindeki cüzdanını çalan Seda P., kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı. M.B., Seda P.\'den şikayetçi olmazken, cüzdanını da teslim aldı. Seda P.\'nin, yankesicilikten emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve kendisini bulvarda gören polislerin hareketlerinden şüphelenerek, takip ettiği öğrenildi. Seda P., Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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