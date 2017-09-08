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(Görüntülü Haber) Cinnet geçiren özel güvenlikçi baba katliam yaptı: 5 ölü (2)

MUŞ, (DHA) - MUŞ Şeker Fabrikası'nda özel güvenlik görevlisi olan Mehmetcan Aykan aralarında eşi ve çocuğunun da bulunduğu 5 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

08 Eylül 2017 16:49

MUŞ, (DHA) - MUŞ Şeker Fabrikası\'nda özel güvenlik görevlisi olan Mehmetcan Aykan aralarında eşi ve çocuğunun da bulunduğu 5 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Katliamdan sonra firar eden Aykan\'ın yakalanması için jandarma ve polis çalışma başlattı. Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Sungu Beldesine bağlı Kültür Mahallesi\'nde meydana geldi. Akşam nöbetinden çıkan özel güvenlik görevlisi 33 yaşındaki evli ve 6 çocuk babası Mehmetcan Aykan merkeze bağlı Sungu Beldesi\'ndeki evine gitti. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada tabancasını çıkaran Aykan, önce 1.5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi Ayten\'i vurdu. Ardından evinden çıkan ve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki amcasının evine giden Mehmetcan Aykan, kız kardeşi Sultan, ağabeyinin eşi Vahide ve amcasının gelini Besra\'ya rastgele ateş etti. Her iki olayda yaralanan oğlu Musab ile ağabeyinin eşi Vahide Aykan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Diğer 3 kişi ise olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ameliyata alınan yaralılar doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı kurtarılamadı. Öldürülen aile fertlerinin cesetleri Muş Devlet Hastanesi morguna buradan da otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. AYKAN İÇİN OPERASYONLAR BAŞLATILDI Bir süredir psikolojisi bozuk olduğu iddia edilen ve olaydan sonra firar eden Mehmetcan Aykan\'ın, cinayeti işyerinin kendisine verdiği tabanca ile işlediği ve mermilerin bitmesinden sonra tabancayı cinayeti son işlediği evde bırakararak kaçtığı belirtildi. Cinayeti neden işlediği hala öğrenilemeyen ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ve polis Aykan\'ın gidebileceği yerlere iz köpeği yardımı ile operasyonlar düzenliyor. Öte yandan katliam yapan Mehmetcan Aykan\'ın cinayetlerden bir gün önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, \'Bize Allah\'tan korkmayı öğrettiler\', \'Cihat kıyamete kadar devam edecek bir farzdır\' diye paylaşımları dikkat çekti. Mehmetcan Aykan\'ın Facebook hesabından çocuklarının eline verdiği oyuncak tabanca ile çektirdiği fotoğrafları paylaştığı görüldü.

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