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(Görüntülü Haber) Cinnet geçiren baba eşini ve 3 çocuğunu öldürüp, intihar girişiminde bulundu

KAYSERİ(DHA)Kayseri'de cinnet geçiren bir baba, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı ve komaya girdi

13 Aralık 2017 12:40

KAYSERİ(DHA)Kayseri\'de cinnet geçiren bir baba, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı ve komaya girdi. Olay, Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baba Erol Adıyaman önce eşi Safiye Adıyaman\'ı öldürdü. Daha sonra çocukları Çınar Berk Adıyaman, Elanur Adıyaman ve Nazlı Nur Adıyaman\'ı öldüren baba Erol Adıyaman, ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan Erol Adıyaman\'ın komaya girdiği öğrenildi.

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