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(Görüntülü Haber) Cinayetten yargılanan kadına haksız tahrik indirimi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, kendisini kaçırmak istediğini iddia ettiği 23 yaşındaki Mustafa Özdemir'i bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Deniz Sesver, ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik indir

17 Ekim 2017 19:29

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, kendisini kaçırmak istediğini iddia ettiği 23 yaşındaki Mustafa Özdemir\'i bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Deniz Sesver, ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 15 Ocak\'ta, Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokak’ta meydana gelen olayda, Deniz Sesver, daha önceden de tanıdığı ve en son kuzeninin düğünde karşılaşarak arkadaşlık kurduğu evli ve 2 çocuk babası Mustafa Özdemir\'i, kendi evlerinin önünde 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Sesver, cinayetin ardından kanlı kıyafetleri ve bıçakla polis merkezine giderek teslim oldu. Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Deniz Sesver, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık Sesver\'in akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Son sözü sorulması üzerine pişman olduğunu söyleyen sanık Sesver, mahkemede yaptığı daha önceki savunmasında, İstanbul\'da oturan Mustafa Özdemir\'in kendisiyle zorla arkadaşlık kurduğunu, ilaçlı kolayla bayıltarak tecavüz ettiğini ve ardından bir süre alıkoyduğunu, Zonguldak\'a kaçınca peşinden gelip, geri götürmek istediğinde cinayeti işlediğini ileri sürmüştü. Mahkeme heyeti, cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatine vardığı sanık Deniz Sesver\'e, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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