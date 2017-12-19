(Görüntülü Haber) Cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR\'in Bornova ilçesinde, tanıştığı gece gittikleri evinde birlikte alkol aldığı üniversite öğrencisi arkadaşı Zülal Tütüncü\'yü (21), çıkan tartışmada boynundan bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Günhan Ö. (Öztürk)(26), tutuklandı. Bu arada Günhan Ö. ile kurbanı olan genç kızın cinayetten çok kısa süre önceki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kafeteryaya giren Zülal Tütüncü\'nün, burada sokak köpeğini sevip arkadaşının yanına gitmesi, ardından birlikte ayrımaları yer aldı. Bu arada Günhan Ö.\'nün elinde bira şişenin bulunduğu, alkol almayı da sürdürdüğü görüldü. Olay, dün (pazartesi) saat 06.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi\'ndeki evde meydana geldi. İzmir\'deki özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü\'nde okuyan Günhan Ö., Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü ile barda tanıştı. İkili daha sonra Günhan Ö.\'nün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Günhan Ö., babasına ait bıçakla üniversiteli genç kızı boğazından bıçaklayıp öldürdü. Ardından polisi arayan Günhan Ö., teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak tartışmanın neden çıktığı konusunda bilgi vermeyen Günhan Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü\'nün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsiden sonra, Bursa\'dan gelen ailesine teslim edildi.





HAYAT DOLU ANLARDAN SONRA CAN VERDİ





Üniversiteli Zülal Tütüncü ile kendisini öldüren Günhan Ö.\'nün bir kafeteryada birlikte oldukları son görüntüler ortaya çıktı. İşyeri güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, kafeteryaya giren Zülal Tütüncü, burada sokak köpeğini sevip tuvalete girdi. Yaklaşık iki dakika içeride kalan genç kız bir kez daha peşine takılan sokak köpeğiyle bu kez de Günhan Ö.\'nün yanına geldi. İkili bu kez sokak kepeğini sevdikten sonra kafeteryadan ayrıldı. Kız arkadaşı kafeteryaya girdiği sırada onu dışarıda oturarak bekleyen Günhan Ö.\'nün hem bu sırada hem de yürüdüğü anlarda elinde bira şişenin bulunduğu, alkol almayı da sürdürdüğü görüldü.