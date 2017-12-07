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(Görüntülü Haber) Cinayet zanlısı Adana'da yakalandı

Mustafa İNSAN MERSİN (DHA) MERSİN'de bir yıl önce alacak verecek yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaralayan zanlı Adana'da yakalandı

07 Aralık 2017 16:38

Mustafa İNSAN MERSİN (DHA) MERSİN\'de bir yıl önce alacak verecek yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaralayan zanlı Adana\'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2016\'da merkez Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi\'nde K.K.\'nin öldüğü, M.B.\'nin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan şüpheli A.G.\'nin Adana\'da bir evde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Adana ve Mersin polisi Seyhan İlçesi\'ndeki bir evde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan A.G. ve yanında bulunan ve başka bir suçtan aranan S.Ş. gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklandı.

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