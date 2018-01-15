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(Görüntülü Haber) Cinayet şüphelisi kardeşler tutuklandı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Koç'un (51) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Turgut ve Serdar B

15 Ocak 2018 16:38

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Koç\'un (51) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Turgut ve Serdar B. kardeşler tutuklandı. Koç ile aralarında husumet olduğunu öne süren kardeşler, cinayetin işlenmesi konusunda ise birbirlerini suçladı. Sandıklı\'ya bağlı Çakır Mahallesi Barutçu Sokak\'ta dün saat 11.00 sıralarında yerde erkek cesedi olduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede cesedin Selahattin Koç\'a ait olduğu belirlendi. Koç\'un yanında 5 litrelik su şişesiyle biri patlamamış 3 tüfek fişeği bulundu. Selahattin Koç\'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Selahattin Koç\'un Sandıklı\'da yalnız yaşadığı ve evine 50 metre kala öldürüldüğü anlaşıldı. UŞAK\'TA YAKALANDILAR Olayla ilgili çalışma başlatan Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı asayiş ekipleri, şüphelilerin Turgut B. (40) ve Serdar B. (42) kardeşler olduğunu belirledi. Şüphelilerin 45 N 2227 plakalı araçla kaçmaya çalıştığını tespit eden polis, plakayı çevre il ve ilçelere bildirdi. Plaka Tanıma Sistemi\'ne kaydedilen aracın Uşak\'a gittiği anlaşıldı. Polis dün saat 13.00 sıralarında şüphelilerin bulunduğu aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken suç aleti av tüfeği de ele geçirildi. TUTUKLANDILAR Sandıklı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Turgut ve Serdar B. kardeşler sorguya alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler \'kasten ve tasarlayarak öldürme\' suçundan tutuklanarak Sandıklı E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. Şüpheliler ilk ifadelerinde Selahattin Koç ile aralarında husumet olduğunu söylerken, cinayetin işlenmesi konusunda ise birbirlerini suçladı.

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