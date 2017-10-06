(Görüntülü Haber) Cinayet şüphelisi: Hakkettiği için öldürdüm

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, arkadaşı 25 yaşındaki Yusuf Çiçek\'i av tüfeğiyle öldüren 26 yaşındaki Hasan Genç, Çiçek\'in eşine tecavüz ettiğini iddia etti. Hasan Genç, gazetecilerin \'Neden öldürdün?\' sorusuna \"Hak ettiği için\" yanıtını verdi. Olay, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Kıbrıs Mahallesi\'nde meydana geldi. Yusuf Çiçek, kendisine ait 27 E 1223 plakalı otomobilde arkadaşı İbrahim Günay ile otururken, yanlarına motosikletle yaklaşan Hasan Genç yanındaki av tüfeği ile otomobile doğru peş peşe ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çiçek\'in öldüğünü belirlerken, yaralanan arkadaşı İbrahim Günay ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Olayın ardından çalışma yapan polis, Hasan Genç\'i saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Genç\'in ifadesinde arkadaşı olan Yusuf Çiçek\'i, eşine tecavüz ettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi. Hasan Genç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında pişman olduğunu söyleyen Hasan Genç, gazetecilerin \'Neden öldürdün?\' sorusuna \"Hak ettiği için\" yanıtını verdi. Hasan Genç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.