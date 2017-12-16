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(Görüntülü Haber) Cinayet şüphelisi 3 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 3 yıl önce aralarında husumet bulunan bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen 55 yaşındaki Ş

16 Aralık 2017 18:14

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, 3 yıl önce aralarında husumet bulunan bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen 55 yaşındaki Ş.K., Antalya\'da düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Karasu Üçyol mevkiinde 3 yıl önce meydana gelen olayda, Ş.K.aralarında husumet bulunan28 yaşındaki S.Ş.\'yi tabanca ile ateş ederek öldürdü. Şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Antalya\'da olduğunu belirledi. Ş.K., Antalya\'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, yapılan aramada, üzerinde sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Ş.K. bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, polis merkezinden çıkarılırken kendisine olay ile ilgili soru soran gazetecilere \"Bak işine\" diye cevap verdi.

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