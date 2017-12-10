(Görüntülü Haber) Cinayet kurbanının yeğeni de gözaltında

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da İbrahim Taşkıran\'ın (33) evinin avlusunda öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olay, 7 Aralık\'ta merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1131 Sokak\'ta meydana geldi. Komşu olan İbrahim Taşkıran ile cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mert S., alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından yanına aldığı av tüfeğiyle Taşkıran\'ın evine gelen Mert S., 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan Taşkıran\'ın göğsüne isabet etti. Taşkıran, kanlar içinde yere yığılırken, Mert S. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Taşkıran\'ın öldüğü belirlendi. YEĞENİ DE GÖZALTINDA Katil zanlısı Mert S.\'yi yakalamak için harekete geçin polis, soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında İbrahim Taşkıran\'ın yeğeni Ersut Taşkıran\'ın da olduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürüldü. Cinayetin uyuşturucuyla bağlantılı alacak anlaşmazlığından kaynaklandığı üzerinde duran polis, cinayet şüphelisi Mert S.\'yi de her yerde arıyor.