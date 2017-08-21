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(Görüntülü Haber) Çim biçme makinesine benzin koyarken yanan genç öldü

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - YALOVA'da, benzin koyduğu çim biçme makinesinin alev alması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Enes Kumbasar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

21 Ağustos 2017 02:47

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - YALOVA\'da, benzin koyduğu çim biçme makinesinin alev alması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Enes Kumbasar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova\'da geçen Çarşamba günü Enes Kumbasar, çim biçme makinesine benzin koyarken, makine alev aldı. Bir anda alevler içerisinde kalan Enes Kumbasar, ağır yaralandı. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yanık ünitesine kaldırılan Enes Kumbasar, bugün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Enes Kumbasar\'ın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kendilerini yerlere atan Kumbasar\'ın yakınlarını hastane çalışanları teselli etmeye çalıştı. 

Enes Kumbasar\'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

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