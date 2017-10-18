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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Cilvegözü Gümrük Kapısı ihracata açıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, 3 Ağustos'tan bu yana sadece insani yardım ve temizlik maddesinin çıkışına izin verilen Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın bugün itibari ile

18 Ekim 2017 15:58

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, 3 Ağustos\'tan bu yana sadece insani yardım ve temizlik maddesinin çıkışına izin verilen Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nın bugün itibari ile demir, çimento hariç her türlü ticarete açıldığını söyledi. Güvenlik nedeniyle ticari çıkışlara kapatılan Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan ticari mal yüklü TIR\'ların geçişine izin verilmeye başlandı. Beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile Cilvegözü\'ne gelen Necmettin Zaroğlu burada yaptığı açıklamada, Hatay\'ın nakliye sektöründe İstanbul\'dan sonra Türkiye\'de ikinci sırada yer aldığını söyledi. Hatay\'da 9 bin civarında TIR bulunduğunu belirten Zaroğlu, İdlib operasyonuyla güvenli bölgelerin oluşmasıyla birlikte Reyhanlı İlçesi\'nin ticarette ve Suriye\'nin imarında ön plana çıkacağını söyledi. Zaroğlu, \"Güvenlik gerekçesiyle ihracatımıza getirilen kısıtlamalar özellikle ulaştırma, lojistik, ithalat ve ihracatta sıkıntılara neden oldu. Hükümetimizin İdlib\'deki güvenlik bölgesi ile ilgili girişiminden sonra güvenli bölgeler oluşmaya başladı. Ticaret malı yüklü araçlar Cilvegözü\'nden geçmeye başladı. Ancak, sabah saatlerinde, demir ve çimento ihracatının bu işin dışında olduğu bilgisini aldık\" diye konuştu.

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