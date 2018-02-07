T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) Çilek üreticisi memnun değil

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde örtü altında çilek üretimi yapan çiftçiler fiyatın fiyatların geçen yıla oranla düşmesinden yakındı

07 Şubat 2018 19:29

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Serik ilçesinde örtü altında çilek üretimi yapan çiftçiler fiyatın fiyatların geçen yıla oranla düşmesinden yakındı. Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi\'nde serada çilek üretimi yapan çiftçiler fiyattan memnun olmadıklarını söyledi. Üreticilerden Mehmet Tilki ile Mehmet Kaya, geçen yıl halde 8 lira olan çileğin, bu yıl 5-6 liradan işlem gördüğünü aktardı. Kışın kapalı alanda büyük emek ve masraflarla yetiştirdikleri çileğin fiyatının ilerlemek yerine gerilediğini kaydeden Tilki ve Kaya, İstanbul\'da 10- 12 liradan satılan çilek, halde ancak 5- 6 liradan işlem görüyor. Aradaki bu büyük farkı biz de anlamıyoruz. 5 dekardan 5 ton civarında çilek alabiliyoruz. Havanın ılık gitmesi, ihracatın henüz açılamamasını fiyatın düşmesinde önemli bir etken olarak görüyoruz dedi. Emekleri ve yaptıkları masrafların karşılığını alamamaktan yakınan üreticiler, ele geçen paranın borçlara gittiğini, girdiler sürekli artarken fiyatın düştüğünü kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇ SERİKAntalya DHAANTALYA SerikSerikKadriye MahallesiMehmet TilkiMehmet KayaKışınTilkiKayaAradakiHavanınEmekleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24