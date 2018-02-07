(Görüntülü Haber) Çilek üreticisi memnun değil

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Serik ilçesinde örtü altında çilek üretimi yapan çiftçiler fiyatın fiyatların geçen yıla oranla düşmesinden yakındı. Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi\'nde serada çilek üretimi yapan çiftçiler fiyattan memnun olmadıklarını söyledi. Üreticilerden Mehmet Tilki ile Mehmet Kaya, geçen yıl halde 8 lira olan çileğin, bu yıl 5-6 liradan işlem gördüğünü aktardı. Kışın kapalı alanda büyük emek ve masraflarla yetiştirdikleri çileğin fiyatının ilerlemek yerine gerilediğini kaydeden Tilki ve Kaya, İstanbul\'da 10- 12 liradan satılan çilek, halde ancak 5- 6 liradan işlem görüyor. Aradaki bu büyük farkı biz de anlamıyoruz. 5 dekardan 5 ton civarında çilek alabiliyoruz. Havanın ılık gitmesi, ihracatın henüz açılamamasını fiyatın düşmesinde önemli bir etken olarak görüyoruz dedi. Emekleri ve yaptıkları masrafların karşılığını alamamaktan yakınan üreticiler, ele geçen paranın borçlara gittiğini, girdiler sürekli artarken fiyatın düştüğünü kaydetti.