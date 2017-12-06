(Görüntülü Haber) Çıldır Gölü buz tutmaya başladı

ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü\'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle donmaya başladı. Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü\'nün yüzeyi hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kıyı kesimleri buzla kaplandı. 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü\'nde balık avlamak için buz kalınlığının 15 santime ulaşması gerektiğini ifade eden Çıldır’lı balıkçılar, “Bu yıl Çıldır gölü geç dondu. Şimdiye kadar 15- 20 santimetre buz kalınlığı olması gerekiyordu. Artık gölün donması ile birlikte 7- 8 ay gölün yüzeyi buzla kaplanacak ve su yerine buzdan bir ovaya dönüşecek. 1 haftaya kalmaz balıkçılar buzu kırarak eskimo usulü balık avlamaya başlar\" dedi. Doğu Anadolu Bölgesi, yeniden kar yağışının etkisi altına girdi. Kent merkezleri beyaza bürünürken, blediyelerin karla mücadele kepleri çalışmalarına başladı.