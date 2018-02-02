(Görüntülü Haber) Cihangir'de sokak köpekleri için 'Pati Park' açıldı

İSTANBUL,(DHA)-SOSYAL belediyecilik çalışmalarını her alanda sürdüren Beyoğlu Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı. Kısa bir süre önce sokakta yaşayan kedilerin barınması amacıyla kedi evi açan Beyoğlu Belediyesi, köpekleri de unutmadı. Köpekler için de Cihangir Parkı\'na yapılan Pati Park açıldı. Kısa bir süre önce sokakta yaşayan kedilerin barınması amacıyla kedi evi açan Beyoğlu Belediyesi, bu kez de sokak köpekler için Pati Park yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Cihangir Parkı\'na inşa edilen Pati Park’ın açılışına; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda hayvansever katıldı. “SAĞLIKLI VE HİJYENİK DOĞRU BİR PARK ÖRNEĞİ OLDU” Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, herkese ilham verecek şekilde bir park olduğunu belirterek, “Cihangir kedileriyle meşhur. Onun için Cihangir’in orta noktasındaki bu parka önce kediler için bir çalışma yapmıştık. Sonra gördük ki Cihangir ahalisinin içerisinde hayvanlara yakınlığı olan ciddi bir kitle var, köpekleri olan da var. Bu sefer köpekler için de ayrı bir alan düşündük. Öylemi olsun, böylemi olsun derken biraz uzun sürdü. Ama finalde sağlıklı ve hijyenik doğru bir park örneği çıkmış oldu. Herkese ilham verecek şekilde bir park oldu. Hem hayvanlar hem de hayvanseverler, memnun. Güle güle kullanın.” dedi. “HAYVANLARIN SAĞLIĞI İÇİN DE ÇOK UYGUN” Pati Park’ın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Murat Bayar da “Başkanımızla görüştük, çok desteği oldu. Çünkü kendisi de bir hayvansever. Onun için Metin müdürümüzle analiz yaptık, yerler çim mi olabilir, çimen mi diye. Böyle bir zemin yapmaya karar verdik. Bu zemin anti-bakteriyel. Hayvanların sağlığı için de çok uygun.Cihangirde ortalama 400-450 köpek sahibi var. Onun için de başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”diye konuştu. \"TÜRKİYE\'DE BİR İLK OLDU\" Bir diğer mahalle sakini ise, “Cihangir sakinleri olarak çok mutluyuz. Bir kere örnek bir park oldu, Türkiye de bir ilk yapıldı bence. Hayvanlara bu kadar zulüm ediliyorken başkanımızın böyle bir şeye imza atmış olması gurur verici bir şey. Örnek bir şey olacağını düşünüyorum. Hayırlı ve ugurlu olsun herkes için. Başkanımıza çok teşekkür ederiz\" dedi.