T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çiğli eski Hava Üst Komutanı Kubilay Selçuk'un darbe provası dava dosyasına girdi

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı dava dosyasına, Çiğli 2

09 Kasım 2017 17:42

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı dava dosyasına, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı eski Tümgeneral Kubilay Selçuk\'un darbe bildirisini prova yaptığı görüntüler girdi.

Darbecilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Akıncı Üssünde yapılan aramalarda amatör bir kamera bulundu. Yapılan incelemede tören kıyafeti giyen bir subayın, sözde darbe bildirisinin provasını yaptığı tespit edildi. Daha sonra bu subayın sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyesi olan darbe gecesi Akıncı Üssü\'nde kritik görevler yapan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı eski Tümgeneral Kubilay Selçuk olduğu tespit edildi. Akıncı Üssü şeref salonunda çekildiği anlaşılan yaklaşık bir dakika süren görüntüde Selçuk, bildiriyi okumadan önce kamera kadrajını ayarlamak için bir eri, Genelkurmay Başkanlığı flaması ile Türk bayrağının bulunduğu kürsüye geçmesini istiyor. Emirlere uyan er, biraz bekledikten sonra adını, soyadını ve memleketini söylüyor. Bu şekilde ayarlama yapıldıktan sonra kamera karşısına geçen Selçuk, sözde darbe bildirisinin ilk bölümünü okuyor. 

SELÇUK \'ZORLA OKUTMAK İSTEDİLER\' DEMİŞTİ

Selçuk, savcılık ifadelerinde darbecilerin kendisine zorla bildiriyi okutmak istediklerini ancak şiddetle buna karşı çıktığını iddia etmişti. Ancak görüntülerde Selçuk\'un rahat tavırları dikkat çekiyor. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARA DHATemmuzGenelkurmay BaşkanlığındakiSulh KonseyiAna JetKomutanıTümgeneral Kubilay SelçukDarbecilerinAkıncıYapılanDahaSelçukGenelkurmay BaşkanlığıTürkEmirlereBuOKUTMAKDEMİŞTİ Selçuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24