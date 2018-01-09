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(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank yeni üye alımını durdurduğunu açıkladı

"Çiftlik Bank, ponzi sistem veya saadet zinciri olduğuna yönelik oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları engelleyebilmek adına, Bakanlıklarca yapılan incelemeler sonuçlanana kadar, sisteme yeni üye alımını durdurmuştur"   Haber: Gülseli KENARL

09 Ocak 2018 14:33

\"Çiftlik Bank, ponzi sistem veya saadet zinciri olduğuna yönelik oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları engelleyebilmek adına, Bakanlıklarca yapılan incelemeler sonuçlanana kadar, sisteme yeni üye alımını durdurmuştur\"


 

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Bakanlıkların ve SPK\'nın inceleme başlattığı Çiftlik Bank, sisteme yeni üye alımını durdurduğunu açıkladı. 

Çiftlik Bank ilk olarak internet sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar ile üye alımını durdurulduğu kayededilerek , \"Çiftlik Bank, oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği ponzi sistem veya saadet zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımı askıya alınmıştır \"denildi.

Daha sonra ise basın kuruluşlarına yazılı açıklama geçildi.

Bu açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: 

\"Bilindiği üzere, şirketimize yönelik oluşmuş yanlış izlenimlerin giderilmesini sağlamak amacıyla, tüm iyi niyetimizle, ilgili bakanlıklardan firmalarımıza yönelik inceleme yapılması şirketinizce talep edilmişti. İlgili bakanlıkların görevlileri tarafından sürdürülen incelemelere, şeffaflık ilkemiz çerçevesinde, tüm samimiyetimiz ile tam kadro yardımcı olmaya çalışıyoruz\"


 

\"SİSTEME YENİ ÜYE ALIMI  DURDURULDU\"

\"08.01.2018 günü, yönetim kurulu olağan toplantımızda alınan karar şu şekildedir: \'200 milyon liralık ödenmiş sermayesi, 7 çiftlik, 2 süt ve et entegre tesisi, 156 şarküteri ile aktif ticari faaliyetlerini sürdüren, menkul ve gayrimenkul varlıkları, 500 bin üyesi ile gelecek 5 yıl içinde sektöründe lider olmayı hedefleyen Çiftlik Bank, ponzi sistem veya saadet zinciri olduğuna yönelik oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları engelleyebilmek adına, Bakanlıklarca yapılan incelemeler sonuçlanana kadar, sisteme yeni üye alımını durdurmuştur\" 

 

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