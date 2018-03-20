(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7\'ye yükseldi. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Çiftlik Bank\'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa\'da yakalanan Ü. G., S.A., S.A.E. ve E.T Sakarya\'ya getirildi. 3 gündür sorguda bulunan 4 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daha önce şirket CEO\'su Mehmet Aydın\'ın eşi Sıla Aydın, yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ve H.T tutuklanırken, 4 kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 7\'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.