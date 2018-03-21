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(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank CEO'na ait olduğu öne sürülen lüks araçlı görüntüler

İstanbul DHA Uruguay'a kaçtığı belirtilen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'a ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı

21 Mart 2018 13:54

İstanbul DHA Uruguay\'a kaçtığı belirtilen Çiftlik Bank CEO\'su Mehmet Aydın\'a ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde beyaz lüks araçtaki kişinin Mehmet Aydın olduğu belirtiliyor.

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DHA UruguayBank CEO Mehmet AydınSosyalMehmet Aydın

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