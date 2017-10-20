(Görüntülü Haber) Çiftçinin tarla sürdüğü traktör alev alev yandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi\'nde, Arif Çelik\'in tarla sürerken birden motor bölümü alev alan traktörü itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında demir yığınına dönen traktörün sürücüsü hafif yaralandı. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Türkbahçe Mahallesi\'nde 51 yaşındaki Arif Çelik, 27 SV 553 plakalı traktörüyle kendisine ait araziyi sürdüğü sırada motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Motor bölümünde yükselen alevleri gören sürücü, traktörünü arazisine 100 metre uzaklıktaki bir fabrikanın önüne götürerek yardım istedi. Hafif şekilde yaralanan sürücünün ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından traktör demir yığınına döndü. Tarlasını sürdüğü sırada traktörün motor bölümünden alevler yükseldiğini belirten Arif Çelik, \"Alevleri görünce traktörü araziden çıkardım ve itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye müdahale etti ama traktör demir yığınına döndü, ben de hafif yaralandım\" dedi.