(Görüntülü Haber) Çiçekçi Mehmet Emin Kaya'nın ölümüne neden olmaktan yargılanan sanığın sahte rapor davası

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY\'deki çiçekçi Mehmet Emin Kaya\'ya kaldırımda çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Murathan Öztürk hakkında, ceza aldığı dosyaya sahte alkol raporu sunmaktan açılan davaya devam edildi. Mehmet Emin Kaya\'yı öldürme davasından hüküm giydiği için bir önceki duruşmaya cezaevinden getirilen Murathan Öztürk\'ün, 5 Nisan 2017 tarihinde denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğu öğrenildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen laboratuvar teknisyeni Nimet Sezgin, diğer sanık Mehmet Latif Yaşlı\'nın sonradan Murathan Öztürk için kendisinden alkol testine ilişkin raporu istediğini belirterek, \"Hastane sahibinin ismini vererek alkol raporu çıkarmam konusunda telkinde bulundu. Ben, \'gerekirse işten ayrılırım istediğiniz raporu veremem\' dedim\" iddiasında bulundu. İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Murathan Öztürk ile sahte alkol raporunun düzenlendiği öne sürülen özel hastanenin laboratuar sorumlusu Özlem Erkan katıldı. Diğer sanık olan hastane personelleri Mehmet Latif Yaşlı ile Sevilay Özgün duruşmaya katılmadı. BU KEZ TUTUKSUZ GELDİ Çiçekçi Mehmet Emin Kaya\'yı öldürmekten aldığı 7 yıllık hapis cezasını Kartal Açık Cezaevi\'nde çektiği için 4 Nisan 2017 tarihinde yapılan duruşmaya tutuklu sanık olarak katılan Murathan Öztürk, bu duruşmaya tutuksuz sanık olarak katıldı. Öztürk\'ün, denetimlik serbestlik süresini 1 yıldan 2 yıla çıkaran 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname\'den yararlanarak 5 Nisan 2017 tarihinde tahliye edildiği öğrenildi. \'GEREKİRSE İŞTEN AYRILIRIM İSTEDİĞİNİZ RAPORU VEREMEM\' Murathan Öztürk için sahte alkol raporunun düzenlendiği öne sürülen hastanenin laboratuvar teknisyeni Nimet Sezgin tanık olarak dinlendi. Sanık Murathan Öztürk, diğer sanık Mehmet Latif Yaşlı ve yanlarında bir kaç kişinin test için saat 18.20 sıralarında yanına geldiklerini söyleyen Nimet Sezgin, \"Mehmet Latif Yaşlı, alkol ve uyuşturucu testi yapılmak istendiğini söyledi. Ben de dış laboratuarı arayarak bilgi aldım. İdrar tahlilinin yeterli olacağını söylediler. Bunun üzerine Murathan Öztürk numune vererek hastaneden ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında hastaneye gelmişlerdi. Aradan bir hafta geçtikten sonra Mehmet Latif Yaşlı beni arayarak eksik numune aldığımı, alkol raporunun çıkmadığını söyledi. Bana, \'hatanı bir şekilde telafi et ve o raporu ver\' dedi. Ben de öyle bir işlem yapamayacağımı, söyledim. Hastane sahibinin ismini vererek alkol raporu çıkarmam konusunda telkinde bulundu. Ben, \'gerekirse işten ayrılırım istediğiniz raporu veremem\' dedim. Bundan sonra olanlar hakkında benim bilgim yoktur\" dedi. Murathan Öztürk\'ün rapor için gittiği hastanede arayarak yanına çağırdığı akrabası Abdurrahman Öztürk de tanık olarak dinlendi. Murathan Öztürk\'ün kazadan sonra kendisini aradığını, rapor için hastanede olduğunu söylediğini belirten tanık Abdurrahman Öztürk, \"Yanına gittiğimde kazadan haberdar oldum. Alkol ve uyuşturucu testi için tahlil verdiğini söyledi. Ertesi gün sonuçları almak için hastaneye gittim. Sonuçları alıp avukata götürdüm. Avukatı alkol raporunun olmadığını söylemesi üzerine hastaneye geri gittim. Alkol raporunun eksik olduğunu söyledim. 20-25 dakika bekledikten sonra alkol raporunu verdiler, geri götürüp avukata verdim\" dedi. Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Özlem Erkan söz alarak, \"Uyuşturucu tahlilinin sonucu ertesi gün çıkmaz. Bu nedenle beyanları doğru değildi\" dedi. Mahkeme, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklara yüklenen bu suçun vasfının değişebileceği ihtimaline karşı tüm sanıklara ek savunma hakkı vererek duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz 2015 tarihinde Kadıköy\'de kaldırımda yürüyen çiçekçi Mehmet Emin Kaya\'ya çarparak ölümüne neden olan Murathan Öztürk\'ün, aynı gün özel bir hastaneye giderek uyuşturucu ve alkol testi amacıyla idrar örneği verdiği, üç dört gün sonra sonuçları almaya gittiğinde alkol testine ilişkin raporun düzenlenmediğini gördüğü, bunun üzerine hastane müdürü olarak görev yapan diğer şüpheli Mehmet Latif Yaşlı\'dan alkolsüz olduğuna dair rapor istediği belirtiliyor. Mehmet Latif Yaşlı\'nın da diğer şüpheli Özlem Erkan\'ı arayarak sanki kan alınmış ve kanda alkol çıkmamış gibi sahte rapor düzenlemesini istediği, Özlem\'in de bir doktorun bilgisayarından rapor çıktısı alıp imzalamadan diğer sanık Sevilay Özgün\'ü götürdüğü, Sevilay Özgün\'ün de raporu paraflayarak Murathan Öztürk\'ün yakınlarına verdiği belirtiliyor. İddianamede tüm sanıkların, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.