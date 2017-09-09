(Görüntülü Haber) CHP'nin 94'ncü kuruluş yıldönümünde Türk bayrağı unutuldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- CHP\'nin kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü nedeniyle Çanakkale\'de düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunacağı sırada Atatürk Anıtıı\'ndaki bayrak direğinde Türk bayrağının olmaması kısa süreli krize neden oldu. CHP\'nin kuruluşunun 94\'ncü yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı\'nda saat 12.00\'de düzenlenen törene, CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP İl Başkanı Nejat Önder, CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Berkay Güzel, CHP\'li Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan ve partililer katıldı. Partililer tarafından CHP\'nin kuruluşunun 94\'ncü yıldönümü olması sebebiyle Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Çelenk töreni ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunacağı sırada, Atatürk Anıtı\'ndaki bayrak direğinde Türk bayrağı bulunmadığı fark edildi. Bunun üzerine parti binasından tören alanına Türk bayrağı getirildi. CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş\'ın konuşma yaptığı sırada meydana getirilen Türk bayrağı görevliler tarafından bayrak direğine çekildikten sonra saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı okundu. Ardından protokol konuşmalarıyla tören devam etti. GÜÇ VE KARARLILIK MESAJI CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 9 Eylül\'ün hem İzmir\'in kurtuluşu, hem de bağımsızlık ve özgürlüğün temellerinin atıldığı bir gün olduğunu söyledi. Erkek, şöyle devam etti: \"94 yıl önce bu topraklara bağımsızlığı ve özgürlüğü getirenler partimizin de Türkiye Cumhuriyeti\'nin de kuruluşunu gerçekleştirdi. CHP olarak nasıl cumhuriyeti, demokrasiyi kurduysak bugün de üzerimizde büyük bir tarihi sorumluluk taşıyoruz. Çünkü son dönemde demokratik, laik cumhuriyetin ve hukuk devletinin temelleri sarsılıyor. Biz bu topraklara, memleketimize, ülkemize, vatanımıza bağımsızlığı ve özgürlüğü nasıl kazandırdıysak, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokratik hukuk devletini, parlamenter sistemi yeniden inşa edecek güçteyiz, kararlılıktayız.\" Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucu partisi olduklarını belirten CHP İl Başkanı Nejat Önder ise, \"Anadolu aydınlanma devriminin sönmeyecek meşalesi, kurucu ve ebedi lider ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün benim iki büyük eserim vardır; \'Biri Cumhuriyet birisi de Cumhuriyet Halk Partisi\'dir\'. Dolayısıyla partimizin 94\'ncü yıl dönümü kutlu olsun diyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından tören sona erdi.