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(Görüntülü Haber) CHP'lilerden 'MTV zammı' protestosu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- CHP Konak İlçe Başkanlığı, yapılması planlanan MTV zammı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırın" çağrısını protesto etti

05 Ekim 2017 17:23

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- CHP Konak İlçe Başkanlığı, yapılması planlanan MTV zammı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, \"Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırın\" çağrısını protesto etti. Zamlara karşı \'AK SLX\' adını verdikleri el arabasını kullanacaklarını söyleyen CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, \"İnsanlar bırakın çeyrek altın almayı, yeni çıkarılan 1 gram altını takmakta zorlanıyor. Tasarruf edip yastık altına altın koymayı bırakın, geçimini tam olarak sağlayamıyor\" dedi. CHP Konak İlçe Başkanlığı öncülüğünde Konak Meydanı\'nda bir araya gelen partililer, yapılması planlanan MTV zammını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \"Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırın\" çağrısını protesto etti. İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, şöyle dedi: \"Ülkede üreten bir siyaset değil, tüketen bir siyaset anlayışı hâkim kılınmıştır. Bu ekonomik istikrarsızlık ve bu kara tablonun bedelinin 80 milyonun üzerine yüklendiğini görmekteyiz. Yüzde 40\'lara varan MTV zamlarıyla bir yandan emekçinin cebine el atarak dar ve orta gelirli memurun, işçinin vergisini arttırıyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi özgürlük peşinde koşan gençlerin internetine yeni vergiler getiriyorsunuz. Ne yazık ki geçmişte insanlar maaşlarından, mutfak masraflarından kısarak kötü günler için aldıkları altınları yastık altına koyuyorlardı. O kötü gün için ayrılan altınları sünnet, düğün, nişan ve okul masraflarında harcadılar. Şimdi düğüne davetli insanlar bırakın çeyrek altın almayı, yeni çıkarılan 1 gram altını takmakta zorlanıyor. Tasarruf edip yastık altına altın koymayı bırakın, geçimini tam olarak sağlayamıyor. İktidarın getirdiği durum ortada.\" KONAK MEYDANI\'NDA ARACI TANITTI Açıklama ardından Başak, zamlardan sonra tasarladıklarını belirttiği \'AK SLX\' adını verdikleri el arabasını tanıttı. Hindistan, Vietnam, Kamboçya ve Çin\'de kullanılan el arabasının artık Türkiye\'de otomobillerin yerini alacağını söyleyen Başak, \"Bu aracı İlçe Başkanlığı olarak hazırladık. Bir nebze olsun istihdam ve milli gelire faydası olacağını düşünüyoruz. Modeli \'AK SLX\'. Çeyrek altının yerini gram altın, şehir içi araçlarının yerini de el arabalarının aldığı 15 yıllık iktidarın Türkiye\'yi getirdiği durum ortadadır\" diye konuştu. Eylem, partili bir kadının el arabasına binerek meydanda tur atmasıyla sona erdi.

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