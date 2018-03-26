(Görüntülü Haber) CHP'lilerden İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunmasına tepki

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nin mehter takımının İstiklal Marşı\'nı ilahi gibi seslendirmesi, CHP\'liler tarafından protesto edildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nce Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu\'nda geçen hafta düzenlenen Okullararası Masa Tenisi Şampiyonası\'nda, mehter takımı, İstiklal Marşı\'nı ilahi gibi seslendirirken, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı\'nın ilahi gibi okunması, tepkilere yol açarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldı. CHP İzmit İlçe Başkanlığı binasının önünde bugün toplanan partililer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne yürüdü. Belediyenin güvenlik görevlileri, partililerin içeri girmesine izin vermedi. Polis, güvenlik önlemi alırken, partililer de belediyenin yanındaki Sabancı Kültür Merkezi\'nin önünde bulunan Atatürk Anıtı\'nda toplanıp, İstiklal Marşı\'nı okudu.



CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, bazı hassas noktaların tartışılamaz olduğunu, bunlardan birinin de İstiklal Marşı olduğunu belirterek, şunları söyledi:



\"Hiç kimse ama hiç kimse ay yıldızlı bayrağımızla İstiklal Marşı\'mızı farklı bir noktaya getirmeye çalışmasın. Bazı hassas noktalar vardır ki bunlar tartışılmaz. İstiklal Marşı budur, böyle söylenir. Bu gök kubbede ay yıldızlı bayrak dalgalandığı sürece de böyle söylenecektir. Sakın ha sakın orada çalışan 50- 60 garibanın üstüne bu olayı yıkmayın. Herhangi bir işçiye herhangi bir bando takımındaki elemanın burnu kanar bu konuyla ilgili ceza alırsa bu gök kubbe de sizin üstünüze yıkarız. Müzikten notadan anlamayan ben bile biliyorum ki bir parçanın çalınması en az 1 hafta 10 günlük meseledir. Birileri bu işçilere, bu emekçi kardeşlere ekmek parası harici başka bir derdi olmayan bu kardeşlere bir talimat vermişler ki bu parça çalınmıştır, çalışılmıştır. Kimse \'Aman haberim yoktu, o yüzden kimse haberim yoktu\' demesin. Bu görevle ilgili olan bürokrat bu kentten özür dileyecektir. İlgili belediye başkanı bu konuyla ilgili Türk halkından özür dilemelidir.\"



CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise İstiklal Marşı\'nın ortak değer olduğunu dile getirerek, \"\'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın\' demiş. İstiklal Marşı\'nın sözlerinin değiştirilmesi veya yeni sözler yazılması nasıl kabul edilemezse İstiklal Marşı\'nın makamı, bestesi herhangi bir şekilde alışkanlık olan geleneğinin değiştirilmeye çalışması aynı derecede kabul edilebilir bir şey değildir\" dedi.