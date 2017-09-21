(Görüntülü Haber) CHP'liler Tunceli'de cemevi açılışına katıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - İSTANBUL ve İzmir\'deki bazı CHP\'li belediyelerin katkısıyla restore edilen Tunceli Cemevi törenle açıldı. Açılışta konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cemevlerinin resmi ibadethane olarak kabul edilmesi için mücadelelerinin Mecliste devam edeceğini belirtti.



Kent merkezinde bulunan tek cemevi olma özelliğini taşıyan Tunceli Cemevi, CHP\'li belediyelerin ortak katkısıyla 500 bin liraya yeniden restore edilerek bugün törenle hizmete açıldı. Törene Vali Tuncay Sonel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile birlikte çok sayıda CHP\'li ilçe belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.



Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt, Tunceli\'nin Anadolu\'da sevginin, birliğin, beraberliğin, inanç ve kültürün en temel coğrafyasının başında geldiğini belirterek, \"Alevi- Bektaşi inancının temel ifadelerinden biri olan el ele, el hakka ilkesi bağlamında yüzlerce yıl Tunceli\'de seyitlerin ve dervişlerin başlattığı İslam temsili ve ahlak asaleti, sadece Tunceli\'deki canlar değil, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Muş Kars, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Diyarbakır, Maraş, Gaziantep, Sivas, Yozgat, Amasya ve Çorum illerine kadar yayılan, neredeyse Anodulu\'nun yarısını kapsayan bir etkinlik sahasındaki Anadolu\'nun güzzel insanları irşat olmuş, irfan almış ve nasiplenmişlerdir\" dedi.



CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ise yaptığı konuşmada, cemevlerinin sadece ibadet yeri olmadığını, barışın, kardeşliğin ve huzurun konuşulduğu, yaşandığı yerler olduğunu ifade ederek, \"Bugün burada cemevini açarken cemevimizi yalnızca bir ibadet merkezi değil, aynı zamanda Dersim\'den Türkiye\'ye barışın, hoşgörünün ve insanlığın bir mesajı olarak gitmesi düşüncesindeyim. Çünkü, cemevinin olduğu yerde barış vardır, cemevinin olduğu yerde kardeşlik vardır, huzur vardır, insanlar arasında sevgi ve saygı vardır. Ve bugün bunu paylaşıyoruz burada. Bu anlamda ben cemevimizin yalnızca cenaze törenlerine ev sahipliği yapan bir yer değil, Tunceli cemevinin, Dersim cemevinin aynı zamanda bir kültür merkezi gibi burada resim sergilerinin olması gerektiğini, burada edebiyat gecelerinin, şiir gecelerinin, tarihin konuşulduğu, tartışıldığı birçok etkinliğin olmasını dilerim\" diye konuştu.



Vali Tuncay Sonel ise konuşmasında, Tunceli\'nin hoşgörü ve dostluğun kenti olduğunu belirterek şöyle konuştu:



\"Tunceli terörle değil, Munzuruyla, Pülümür balıyla, Ovacık\'ın sarımsağı, fasulyesi, nohuduyla, ters lalesiyle, birbirinden güzel değerli misafirperver insanlarıyla, bu coğrafyanın güzelliğiyle anılsın. Kısa sürede misafirlerimiz geliyor. Bugün de belediye başkanlarımız var, önceki görev yerimden dostlarımız var. Onlarla da görüştük. Tabi Tunceli\'yi gördükleri zaman algı değişiyor. \'biz Tunceli\'yi böyle bilmiyorduk\', evet bilmiyordunuz. Biz de diyoruz ki gelin, görün, bu güzellikleri yaşayalım. Tunceli dostluğun, hoşgörünün ve kardeşliğin yaşandığı bir kent. Burada inanılmaz bir vatan ve milet sevgisi var, bizler de bu sevgiye ve dostluğa layık olmaya çalışıyoruz.Yapımında emeği geçen, işçisinden en üstüne kadar. Allah razı olsun çok güzel bir bina, hakikaten bir de düşünülmüş. Bizim binalar hep betonarme, tuhaf fakat bunun mimari yapısına kadar, özel olduğu belli. İnşallah içi de aynı şekilde dolacak. Burası bir araya gelme, toplanma yeri olacak. Kültürel faaliyetler yapılacak.\"



Konuşmaların ardından cemevinin onarımına katkı sunan kişi ve kurum temsilcilerine plaket verildi,



Plaket alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da cemevlerinin resmi olarak İbadethane statüsüne alınması için mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini anlatarak, \"Bu ülkede bin yıllık kardeşliğimizin dünya durdukça devamının bir tek yolu var. Bu kardeşlik hukukuna riayet etmek. Bizden önceki nesiller, bunu pek pek güzel başarmıştır. Şimdi araya fitne fesat giriyor, şer odakları bu topraklarda değişik emelleri olan yabancı merkezli güç odakları, bu topraklardan elini çekmiyor. Hep birlikte bu oyunları bozmak elimizdedir. Ve bir şeyi de söylememiz lazım. Cemevleri yasal olarak, ibadethane olarak kabul edilinceye kadar Ankara\'da Mecliste de çalışmalarımız, mücadelemiz devam edecektir\" ifadelerini kullandı.