(Görüntülü Haber) CHP'liler Munzur'da HES ve barajlara 'hayır' yürüyüşü düzenledi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'de Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan CHP\'liler, Munzur Vadisi\'nde yapımı planlanan HES ve barajların iptal edilmesi için protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.



Tunceli CHP İl Teşkilatı, Munzur çayı üzerinde HES ve barajların yapılması ile ilgili projelere tepki göstermek üzere yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ile birlikte birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çok sayıda partili katıldı. Ellerine \'Munzur\'da barajlara ve HES\'ler hayır\' yazılı dövizler taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı\'nda bir araya geldi. Yürüyüş öncesi konuşan milletvekili Erol, CHP\'nin, hükümetin yaptığı yanlış politikalar karşısında artık alanlara çıktığını belirterek, şunları söyledi:



\"Hükümet son yıllarda birçok yanlış politika izlemeye başladı. Biz CHP\'lililer olarak bu yanlış politikalar karşısında alanlara çıkarak, yüksek sesle sesimizi duyurmaya başladık. Tunceli halkı her konuda Türkiye\'de örnek olmuştur. Necmettin Öğretmen katledildiği sırada bu meydanda, halk ile birlikte Necmettin Öğretmenin katledilmesini ve terörü protesto ettik. Dersim halkının kutsal saydığı inanç merkezi olan, Aleviler için kutsal sayılan Munzur üzerinde yapılması planlanan HES\'lere ve barajlara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Bugün burada munzur özgür aksın diye, Munzur\'a kelepçe vurulmasın diye, kutsal mekanlarımıza HES yapılmasın diye toplandık ve tepkimizi dile getireceğiz. Munzur Baba bizim inanç merkezimiz, kutsal mekanımızdır. Munzur\'a asla baraj yada HES yaptırmayacağız. Munzur\'a HES yapılmaması için bütün bürokratik girişimlerde bulunacağım, bütün HES projelerinin iptal edilmesini talep edeceğim. Eğer girişimlerim sonuç vermez, HES yapım kararı verilirse, Munzur Vadisi\'ndeki bütün HES ve baraj projeleri iptal edilinceye kadar Dersim meydanında Dersim halkına söz veriyorum, TBMM\'de oturma eylemi yapıp iptal kararı verilinceye kadar meclisi terk etmeyeceğim.\"



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Türkiye halkı tarafından Munzur Suyu\'nun kutsal kabul edildiğini belirterek, hükümeti eleştirdi. Altay, \"Bugün burada herkes tarafından bütün Türkiye tarafından kutsal sayılan bir Munzur\'dan bahsediyoruz. İnsanların inançlarına inanç yerlerine saygısı olmayanların toplumlara asla faydası olmaz. Yılardır bu topraklarda kardeşçe yaşayan 81 milyon kişinin huzurunun refahının, mutluluğunun bir tane yolu var kimse ama kimse inanç siyaseti yapmayacak. Yapanın Allah belasını versin. Kimse ama kimse Etnisite üzerinde siyaset yapmasın yapanın Allah belasını versin. Kimse ama kimse yaşam tarzı üzerinde siyaset yapmayacak yapanın Allah belasını versin. Ülkenin çektikleri bu üç şey yüzündendir. Akan kan saydığım bu üç şey yüzündendir. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntı bu üç şey yüzündendir. Kaybettiğimiz demokrasi, kaybettiğimiz adalet, kaybettiğimiz huzur ortamı bu üç bela yüzündendir. Bu ülkeye bu topluma yapılabilecek en büyük kötülük yaşam tarzı siyaseti, inanç siyaseti ve etnik siyasettir. Bende bu nedenle bu siyasetin Ağ babası Sayın Erdoğan\'a diyorum, gel bu milleti bölme, bin yıllık kardeşliği bitirme, Munzur Özgür aksın 80 milyon kardeşçe yaşasın\" diye konuştu.



Yapılan konuşmalardan sonra en kadınların yar aldığı bin dolayında CHP\'li, Munzur\'da HES ve barajlara \'hayır\' yazılı dövüzleri taşıyarak, yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra Munzur ve Pülümür çaylarının birleştiği Gola Çetu Parkı\'na geldi. Burada Munzur Çayı\'na karanfil bırakan kalabalık, daha sonra sessizce dağıldı.