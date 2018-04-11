(Görüntülü Haber) CHP'li vekillerden, Diyarbakır'da işten çıkarılan belediye işçilerini destek ziyareti

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP milletvekilleri Fikri Sağlar ve Necati Yılmaz, Diyarbakır\'da, kanun hükmünde kararname (KHK) ile Bağlar Belediyesi\'nden ihraç edilen işçilere destek ziyaretinde bulundu. CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde Diyarbakır\'a geldi. CHP\'li milletvekilleri, KHK ile Bağlar Belediyesi\'nden ihraç edilen işçileri ziyaret etti. Vekiller Bağlar Belediyesi önünde eylem yapan işçilerle görüşüp, sorunlarını dinledi. Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, işten çıkarılan işçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek \"Bu ortaya çıkan tablonun partimiz tarafından kabulü mümkün değildir. Bu uygulamaya seyirci kalınması mümkün değildir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her zaman olduğu gibi emeğin, çalışanın yanında olacağız. Bu sonuca seyirci kalmayacağız. Arkadaşlarımız bana savcılıktan aldıkları kağıtları gösterdiler. Eğer benim bir güvenlik sorunum, sabıka kaydım, hakkımda bir soruşturma varsa, hukuki işlem yapın. Değilse işimi, ekmeğimi bana geri verin diyor. Verdikleri resmi evraklarda haklarında hiçbir soruşturma yok. O halde bu işten çıkarmanın sebebi nedir? Açıklamak durumundasınız. Bu ülkeyi keyfilikle yönetemezsiniz. Bu ülkeyi kişisel iradenizle yönetemezsiniz. Kurallara uymak durumundasınız. Meşruiyet bulduğunuz yasalara uymak zorundasınız. Aksi halde meşruiyetinizi kaybedersiniz. Bunu söylüyoruz hükümete, burada çıkan tablonun, mağduriyetin kabulü mümkün değil. Sadece burada değil, Türkiye\'nin dört bir tarafında ortaya çıkan bu sorunun giderilmesi konusunda gerekli çabamızı ortaya koycağız. Bugün dayanışma duygusuyla buradayız\" dedi. CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar da, işçilerin ihraç edilmesini asla kabul etmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu: \"Bugün Türkiye\'de Kürtler, Aleviler, devrimciler, solcular, düşünenler, emekçiler, emekliler, çiftçiler dışlanmış durumda, sadece keyfi anlamda sizden yana olanlar var. Bugün Türkiye\'de barıştan bahseden, barış adı olan, barış için mücadele ediyorum diyenler yargılanmakta, güvenlik güçleri tarafından derdest edilmekte, şimdide işsiz bırakılmakta, buna karşı durmalıyız. Bugünkü direnç, bunun göstergesidir. Bütün belediyelerde yaptığımız ve yapılması gereken bir yolu, yöntemi göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz, güvenlik soruşturması nedeniyle ama hiçbir sorun olmayan ve kadro dışı bırakılanları. Ataşehir Belediyesi tekrar kadroya almaktadır. Bunun hukuki yolları açıktır. Ve bu hukuki yollar da sizlerinde yürümesi doğrultusunda il başkanımız, buradaki örgütümüz sizlere katkıda bulunacaktır. Bugünkü iktidar, sizden, insandan, emekten, bizden, farklılıklarımızdan yana değildir. Kendi yandaşını ve çıkarını korumaktadır. Buna isyan ediyoruz. Buna tepki gösteriyoruz. Bu doğrultuda ekmeğini isteyen, çocuğunu büyütmek isteyen sizlerin yanında olduğumuzu sadece, sadece işine dönmek isteyen sizlerin yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz.\" CHP\'li Sağlar ve Yılmaz, beraberindekiler ile daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.