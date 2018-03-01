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(Görüntülü Haber) CHP'li vekiller 'şeker fabrikası' için Yozgat'ta

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- TÜRKİYE'deki 14 şeker fabrikası için hükümetin özelleştirme kararı almasının ardından, fabrikaların bulunduğu çeşitli illere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri Yozgat'a geldi

01 Mart 2018 21:57

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- TÜRKİYE\'deki 14 şeker fabrikası için hükümetin özelleştirme kararı almasının ardından, fabrikaların bulunduğu çeşitli illere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri Yozgat\'a geldi.

Şeker fabrikalarının özelleştirme kararının alınması üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri Yozgat Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti. Burada fabrika önünde işçiler ve çiftçiler ile bir araya gelen CHP\'li heyet açıklamalarda bulundu.

​Fabrika önünde toplanan yaklaşık 200 fabrika çalışanına seslen Ağbaba, şekerden daha milli ve yerli bir ürünün olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Şeker, sadece şeker fabrikasında çalışan 10 bine yakın işçiyi ilgilendirmiyor. Şeker aynı zamanda yüz binlerce insanı ilgilendiriyor. Özellikle fabrikaların kapatıldığı yerlerde büyük bir göç oluyor. Kars’ta et balık kurumu kapatıldı. Şu anda Kars sürekli göç veren bir il haline geldi. Türkiye’de en çok göç veren illerden bir tanesi de Yozgat. Yozgat’ın daha önce 6 milletvekili bulunurken şuanda bu sayı 4’e düştü. Yozgat’a tek devlet yatırımı Yozgat Şeker Fabrikası başka var mı, yok. Eğer burası da kapanırsa korkarım Yozgat’ın nüfusu her geçen gün azalmaya devam eder. Ben buradan sayın Bekir Bozdağ’a sesleniyorum. Sen bu ilin milletvekilisin gel buraya sahip çık. Yoksa Yozgat’ın yerinden yeller eser. Biz bu mücadelede sizlerin yanındayız.\"

Yapılan konuşmaların ardından milletvekilleri ve işçiler, \'Şeker vatandır, vatan satılmaz\' sloganı attı.

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