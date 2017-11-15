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(Görüntülü Haber) CHP’li üye, TÜYAP önündeki metrobüs üst geçidinin yenilenmesini istedi (2)

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin CHP'li Meclis Üyesi Berke Merter, özellikle TÜYAP Kitap Fuarı sürecinde izdiham yaşanan Beylikdüzü'ndeki metrobüs üst geçidinin yenilenmesi için 2'nci kez başvuru yaptı

15 Kasım 2017 13:31

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin CHP\'li Meclis Üyesi Berke Merter, özellikle TÜYAP Kitap Fuarı sürecinde izdiham yaşanan Beylikdüzü\'ndeki metrobüs üst geçidinin yenilenmesi için 2\'nci kez başvuru yaptı. Metrobüsün Beylikdüzü‘ndeki ilk istasyonunun bulunduğu TÜYAP önündeki üst geçidi geçen hafta sonu kullanmak isteyenler izdihama neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin CHP\'li Meclis Üyesi Berke Merter, geçen yıl verdiği ve oy birliği ile kabul edilen \"çözüm önerisi\" ile ilgili henüz olumlu bir gelişme sağlanamadığını söyledi. İkinci kez İBB\'ye çözüm önerisi veren Merter, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı\'na gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ancak oluşan izdihamın her yıl daha fazla endişe verici boyutlara vardığını ifade etti. CHP’li Berke Merter, TÜYAP önündeki üst geçit sorununun, Zeytinburnu, Şirinevler ve Sefaköy\'dekine benzer üst geçitlerinin yapılması ile çözülebileceğini belirtti. Merter, metrobüs istasyonunun çıkışındaki mevcut üst geçitten TÜYAP girişine yakın bölgeye kadar halkın yağmur ve soğuktan etkilenmemesi için şeffaf, kapalı, uzun bir üst geçidin eklenmesi ile sıkıntıların da hafifleyeceğini kaydederken, şöyle dedi: “Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yolun karşı tarafına geçmek isteyenler canlarını tehlikeye atarak araçların arasından geçiyor. Bu durumda ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı kazalarda sorumluluk, insan yoğunluğunun olduğu yere insanların geliş ve gidişi için yeterli üst geçit yapmayan İBB’ye aittir. Yoğunluk nedeniyle polis, zaman zaman üst geçidin kullanılmasına izin vermiyor. Üst geçitteki kalabalığın uzaması nedeni ile trafik polisleri D-100 karayolu trafiğini durdurup yayaların karşıya geçmesini sağlıyor. Özellikle bayanların yol kenarındaki bariyerlerden atlamakta zorlandıkları görülürken, trafikteki araç sürücüleri de trafiğin durdurulmasını korna çalarak tepki gösteriyor.”

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