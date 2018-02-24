(Görüntülü Haber) CHP'li Sındır: Tarım Bakanlığı'nın tepesinde lobiler var

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde halk buluşması etkinliğine katılan CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır, \"Tarım Bakanlığı\'nın tepesinde lobiler var. Tarım sorunları giderek büyüyor. Sayın bakan iyi bir insan olabilir, ama iyi bir tarım bakanı değil\" dedi. CHP Bergama İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan ve sürekli hale getirilen halk buluşmalarının bu seferki konuğu, CHP İzmir Milletvekili olan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal oldu. Bergama Kültür Merkezi\'nde (BerKM) düzenlenen etkinliğe, Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, Bergama Belediyesi meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan CHP Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, \"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba iyi bir insan olabilir. Ancak kendisi bir doktor. Sağlık Bakanlığı\'nın başına bir ziraat mühendisi gelirse, ortalık ayağa kalkar. Doğru da değildir. Fakıbaba\'dan önceki bakanımız Sayın Faruk Çelik\'ti. Tarım sektörü ile doğrudan ilintili biri olabilirdi, ama değil. Bu neden böyle. Maalesef tek adam tarafından istediğini göreve getiren, istediğini alan, belediye başkanından memnun olmadığında istifaya zorlayan, çekilin bir kenara diyen yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Tarım Bakanlığı\'nın tepesinde lobiler var. Tarım Bakanlığı\'nı bakan yönetmiyor, bu lobiler yönetiyor. Mesela kırmızı et lobisi, hayvan ithal edersek et fiyatları ucuzlar diye bakanı ikna ediyor. Bakan da çıkıyor, \'Bu et fiyatları çok yüksek, bunu düşürmüyorlar, ben de hayvan ithal ederim\' diyor. Önce bir tehdit, sonra ithalat, sonra da hayvancılık sektörü felç. Şimdi de nişasta bazlı şeker lobisi Türkiye\'de şekerpancarı üretimini bir kenara atıp, Amerika\'dan daha çok mısır ithalatını istiyor. Dolayısıyla üzülerek söylüyorum ki; bu lobiler bakanlığı yönetiyor\" dedi. Bakanların kendi alanlarında sevilen ve nitelikli insanlar olabileceğini söyleyen Sındır, \"Ama bu tarım sorunlarını çözmüyor. Tarım sorunları giderek büyüyor. Sayın bakan iyi bir insan olabilir ama iyi bir tarım bakanı değil. Böyle olması istendiği için bakanlığın tepesine getiriliyor\" dedi. \'ÜRETEN BİR TÜRKİYE\'Yİ YENİDEN YARATACAĞIZ\' Başbakan Binali Yıldırım\'ın 13.5 milyar lirayı tarıma ve çiftçilere vereceği yönünde açıklama yaptığını söyleyen Prof. Dr. Sındır, \"Kanunun emrettiğinin yarısını veriyorsun sen. Bir de \'helali hoş olsun\' diyorsun. Sanki lütuf yapıyor, sanki cebinden veriyor. Bu bizim paramız, devletin parası, hepimizin verdiği vergilerle veriliyor. Kanunun da emrettiği bir hüküm var. Bunu uygulamıyorsun\" dedi. Partisinin iktidar olması halinde yapılacaklardan bahseden Prof. Dr. Sındır, \"Üretimi arttırmak, ileri teknoloji üretimi yapmak, üreterek büyüyen, üreterek kalkınan bir ülke olmak derdinde değiller. Biz üreticimizin ürününü eder fiyattan sattığı, çiftçilerimizin tüccara teslim edilmediği, tüketicimizin sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaştığı, tarımın lobiler tarafından yönetilmediği bir düzen kuracağız. Üreten bir Türkiye\'yi yeniden yaratacağız\" diye konuştu. Prof. Dr. Yaşar Uysal ise \'Tarım neden önemli\', \'Tarımdaki sorunların küresel kaynakları\', \'Tarımdaki sorunların ulusal kaynakları\', \'Türkiye tarımı nerede\', \'Uygulanan politikalar\', \'Politikaların sonuçları\' ve \'Tarımda son durum\' başlıkları altında bir sunum yaptı. Dış borçlarda gelişmelere, küresel düzlemde Türkiye tarımındaki dönüşüme, Türkiye\'de tarım politikalarının amaçlarına, tarımda mevcut durum gibi konulara değindi. İzmir ve Türkiye ekonomisindeki sorunlar ve tarım sektöründeki sorunlar giderilmeden, örgütlenme sorunu aşılmadan, tarımdaki sorunların çözülemeyeceğini ifade etti. Etkinlik sonunda Başkan Gönenç, Milletvekili Prof. Dr. Sındır\'a, Bergama CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ise Prof. Dr. Yaşar Uysal\'a katılımlarından dolayı parşömene çizilmiş Atatürk portresi ve çiçek takdim etti.