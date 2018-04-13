(Görüntülü Haber) CHP'li Özgür Özel, dövizdeki yükselişi OHAL'e bağladı

Doğan ÇİZMECİ- Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Muğla), (DHA) CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile birlikte Manisa\'nın Turgutlu ilçesindeki odaları ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dövizdeki yükselişi OHAL\'e bağlayarak, \"Döviz, OHAL nedeniyle yükseliyor. OHAL güvensiz ortam oluşturdu\" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve CHP Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel, partilileriyle Turgutlu\'da esnaf odalarını ziyaret ederek, oda başkanlarını sorunlarını dinledi. Oda başkanlarını sorunlarını not alan CHP heyeti, çözüm yollarını arayacaklarını ve en kısa sürede çözüm çabası içinde olacaklarını söyledi. Dövizdeki yükselişi OHAL\'e bağlayan Özel, \"Bugün Türkiye\'de dolar yükseliyorsa, faiz yükseliyorsa, Euro yükseliyorsa bunun bir tek sebebi var hepiniz biliyorsunuz. Piyasalarda güven yok. Öngörülebilirlik denilen insanların önünü görmesi, şirketlerin önünü görmesi şu an mümkün değil. Bunu TUSİAD söyledi. TUSİAD\'a laf ediyorlar. Bazı işveren temsilcileri söyledi, söylüyorlar. Sizin de bunları cesaretle söylemeniz lazım. Bugün Türkiye\'de olağanüstü hal var. Olağanüstü hal demek, bir ülkenin öngörülebilir olmaktan çıkması demek. Yani olağanüstü hal demek, ülkenin ekonomisinin gelecekte ne olacağının görülmemesidir. Hukuk sisteminin ne olacağının görülmemesi demektir\" dedi. OHAL\'i eleştirmeyi sürdüren Özel, \"Bugün dolar 4.20\'ye dayandı. OHAL kalksın, 1 ay içinde dolar 3.50\'nin altına iniyor. Euro 5 lirayı geçti demi, OHAL kalksın 4.30\'un altına iniyor. Bugün faizler yüzde 20\'leri zorluyor brüt olarak. OHAL kalksın, 3-4 ay içinde yüzde 10\'a yaklaşıyor. Bugün OHAL varsa, kimsenin hukuk güvencesi yok. Kimsenin iş güvencesi yok. Yurtdışından para gelmiyor. Sıcak para akışı kesildiği için Katar\'dan getirilen bir takım zorlama desteklerden bahsetmiyoruz. Bütün dünyadaki serbest ekonomilerden Türkiye\'ye paranın gelmesi, Türkiye borsalarındaki hisse senetlerinin satın alınması, Türkiye\'ye yatırım yapma kararlarının verilmesi OHAL\'den dolayı erteleniyor\" dedi.