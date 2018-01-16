(Görüntülü Haber) CHP'li Karabıyık; İnegöl, neden 82 plakalı il olmasın

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinin il olması konusunda düzenlenen ve MHP ilçe örgütünün de destek verdiği toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, \"İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Neden 82 plaka olmasın?\" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa’nın İnegöl ilçesinin il olması yönünde TBMM’ye verdiği önergenin ardından İnegölde kamuoyu oluşturmak amacıyla çalışmalar başlatıldı. HP İnegöl İlçe Başkanlığı öncülüğünde Sani Konukoğlu Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen toplantıya, MHP İlçe Yönetimi, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, bu konuda siyaset üstü düşünmek gerektiğini belirterek, \"Bu il siyasete malzeme olacak şekilde değil, kendisini ispat etmiş, başarılı, sanayide ön planda marka şehir olan bir yer. Yeni yapılan yerlerde bu kriterlerin çok altında olan iller var. İnegöl nüfusu, sanayisi, yarattığı katma değerle bunu kat kat hak eden bir yer. İnegöl’e marka şehir demek isterim. Bazı illerimizin bir tane markası yokken İnegöl’ün birçok markası var. Aynı zamanda sadece sporda veya belli alanlarda değil bütçeden her alanda daha farklı, büyük bir payın ayrılması gerekiyor. Bu payın ayrılması da ancak il olduğu zaman gerçekleşir. Bu kadar katma değere karşın, milli gelirde oluşturduğu iyileşmeye karşın, ihracat fazlası vererek cari açığı küçültmeye fayda sağlayan İnegöl bütçeden bunun karşılığı olan haklarını alamıyorlar. Bu önemli bir haksızlıktır. İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Neden 82 plaka olmasın\" diye konuştu.



İnegöl\'ün il olması halinde bir üniversite yapılma ihtimalinin yüzde 100\'e ulaşacağını vurlayan Karabıyık, \"Burası il olsa istihdam artırıcı bazı çalışmalar olur, kadrolar artar. Güvenlik kadrolarından tutum tüm memur alanlarında istihdam artırılmış olur. Tüm ilçeler üniversite isterler ama bir gerçek var, ilçelerde Meslek Yüksekokulu olur, fakülte de olur ama üniversite çok nadir olur. YÖK, il olmadan pek sıcak bakmaz. Seçimlerde bazı vaatler verilir ama öncelik illerdedir. YÖK’ün yeni sürecinde böyle olduğuna emin olabilirsiniz. İnegöl’de bir üniversite olması ihtimali varsa bile il olursa yüzde 100’e ulaşır.\" dedi.



CHP\'li Karabayık, Ak Partili bölge vekillerine ve teşkilatına da çağrıda bulunarak İnegöl\'ün il olması için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.