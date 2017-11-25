T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) CHP'li kadınlardan 'şiddet' açıklaması

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, CHP İzmir İl Kadın Kolları üyesi kadınlar, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında basın açıklaması yaparak, kadına yönelik şiddetin önlenmesini istedi

25 Kasım 2017 18:53

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, CHP İzmir İl Kadın Kolları üyesi kadınlar, \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' kapsamında basın açıklaması yaparak, kadına yönelik şiddetin önlenmesini istedi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan CHP İzmir İl Kadın Kolları üyesi yaklaşık 50 kadın, \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' nedeniyle açıklama yaptı. Grup adına konuşan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, \"Kadın ve çocuklarımızın yılın 365 günü yaşadıkları şiddeti bizler sadece bugün değil şiddet yaşadıkları her gün yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Ülkemizde son yıllarda kadına olan şiddet maalesef ki atmıştır. Kadına yönelik şiddet pek çok nedenle ve şekilde gerçekleşmektedir. Cinsel saldırıya uğrayan kadınlardan çoğu korku ve mahalle baskısı gibi nedenlerle şikayetçi bile olamamaktadır\" dedi. Basın açıklaması ardından Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi 10 kadın, şiir okudu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet GÜNEYİZMİR DHACHPKadın KollarıYönelikKarşı Uluslararası Mücadele GünüKıbrısCaddesi Türkan Saylan Kültür MerkeziGrupKadın Kolları Başkanı Nurşen BalcıKadınaCinselBasınGaziemir Kent Konseyi Kadın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24