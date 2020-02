(Görüntülü Haber) CHP'li kadınlardan çocuk istismarına karşı, maskeli oturma eylemi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, CHP il ve ilçe kadın kolları üyeleri, çocuk istismarına karşı toplumda farkındalık yaratmak ve son yıllarda artan bu tür olaylara tepki göstermek amacıyla, üzerinde ağlama figürü bulunan siyah maske takıp, ellerinin içine \'Dur\' yazarak oturma eylemi yaptı. Eyleme destek veren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, çocuk istismarında son 10 yılda yüzde 700\'lük artış olduğunu belirterek, bundan AK Parti iktidarının sorumlu olduğunu söyledi.



Son yıllarda artan çocuk istismarlarına karşı toplumun duyarlılığını artırmak ve tepki göstermek amacıyla CHP Manisa il kadın kolları üyeleri, ilçe kadın kolları üyeleriyle birlikte Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda eylem yaptı. Eyleme CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da katıldı. Eylemde CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları üyeleri, sol ellerine \'Dur\' yazıp, yüzlerine taktıkları ağlama figürlü siyah maskelerle çocuk istismarına dikkat çekti.



Eylemde konuşan CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, hükümetin öncelikli sorumluluğunun çocukların güvenilir ortamlarda büyümelerini sağlamak olduğuna dikkati çekip, \"Her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. İktidarın başkanı çıkmış, \'Çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir\' diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı her zamanki gibi \'söylediği başka yaptığı başka\' olmaktan öteye geçiremiyor. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar, çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir\" dedi.



\'İKTİDARIN SAMİMİYETİNİ ÖLÇEN 2 KRİTER VARDIR\'



İktidarın çocuk istismarı ile ilgili samimiyetinin iki kriterle ölçülebileceğini belirten Karabulut, \"Bunlardan birincisi, hukuk dışı, insanlık suçu, çağ dışı uygulama olan \'kimyasal hadım\' önerisi yerine \'iyi hal indirimi\' ve \'haksız tahrik indirimi\' olan kanun maddesinde düzenleme yaparak indirimler kaldırılmalı, istismarcıları aklayanlar soruşturulmalıdır. Cezalar artırılmalı ve ağırlaştırılmalıdır. İkincisi ise istismara zemin yaratan, sebep olan kurumlar ortadan kaldırmalıdır\" diye konuştu. Karabulut, çocuk istismarlarına karşı yapılan düzenlemelerin takipçisi olacaklarını ve istismarlara karşı her zaman seslerini yükseltmeye devam edeceklerini kaydetti.



\'ÇOCUK İSTİSMARI SON 10 YILDA YÜZDE 700 ARTTI\'



CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de son 10 yılda çocuk istismar vakalarında ciddi olarak artış gözlendiğine dikkati çekip, \"Artış oranı yüzde 700\'e çıktı. Bu artış kendiliğinden olan bir şey değil. Bu özellikle 15 yıllık AK Parti iktidarında, bu topraklarda kurulan bu zihniyetin yeşerttiği, cesaretlendirdiği ve olan biten bu kokuşmuşluk ile çirkinliğin üstünü örtme gayretinin sonucunda gelinmiş bir noktadır\" dedi. Çocuk istismarı vakalarının üstünün örtülmemesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Biçer, şunları söyledi:



\"Defalarca verdiğimiz çocuk istismarına yönelik önergeler araştırılsın, üstü örtülmesin. \'Bu konuya çözüm bulalım\' diyerek TBMM\'le verdiğimiz araştırma önergeleri yalnızca AK Partililerin oylarıyla reddedildi. Diğer tüm muhalefet partileri destek verdi. Gelinen bu noktada Bekir Bozdağ da 2 gün önce bunu kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı. 2019\'un baskısıyla bunu kabul etmek zorunda kaldı. Dedi ki \'Bütün bu olanlar öncelikle hükümetimizin sorumluluğundadır.\' Bu çok önemli bir şey. Bu bir kabulleniş ve mecburiyettir. Çocuklarımız eğitim sistemi bitirilip, merdiven altı denetimsiz yurtlarda, köylerinde, evlerinde okuma şansı bulamayan gariban çocuklarımız tarikat yurtlarında taciz ile tecavüze uğrarken, bu koşulları oluşturanlar bunun üstünü örtmek için çabaladılar. \'6 yaşındaki çocuk evlenebilir\' diye fetva verilirken, sözde imamlar, hocalar, hacılar AK Parti iktidarı bunların üstünü örttü. Verilen suç duyuruları yerine gelmesin, hukuki işlem yapılmasın diye çaba harcadı. Yine olayın üstünü zinayla örtmeye çalışmak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bunlar ayrı olaylardır. Çocuk istismarı en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Olayların bu hale gelmesinin tek sorumlusu AK Parti iktidarıdır.\"



Konuşmaların ardından CHP\'li kadınlar meydanda 10 dakika sessiz oturma eylemi yapıp, dağıldı.