(Görüntülü Haber) CHP'li Hamzaçebi: OHAL'i başkanlık rejimine bile tercih edebilirler

Nursima KESKİN - Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, devletin OHAL KHK\'larıyla işgalinin devam ettirildiğini söyleyerek \"OHAL\'i çok sevdiler biliyorum. OHAL ile devam etmek istiyorlar. Hatta bu OHAL yönetimini başkanlık rejimine bile tercih edebilirler. İstedikleri herşeyi KHK\'larla yapabiliyorlar.\" dedi.



Eski Meclis Başkanvekili CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM\'de Parlamento Muhabirleri Derneği\'ni (PMD) ziyaret etti. PMD Başkanı Göksel Bozkurt\'a çiçek takdiminde bulunan Akif Hamzaçebi medyanın baskı altında olduğu, tutuklu gazetecilerin akla geldiği gazeteciler gününü buruk bir şekilde kutladığını söyledi. Güçlü demokrasinin güçlü sivil toplumdan beslendiğini, gazetecinin özgür olmasının vatandaşın haber alma özgürlüğüne sahip olduğu anlamına geldiğini vurgulayan Hamzaçebi şöyle konuştu: \"Sivil toplum devlet tarafından işgal edilmiştir. Devlet, OHAL KHK\'larıyla bu işgalini sürdürmektedir. Bu işgalin, OHAL\'in mutlaka son ermesi lazım. OHAL\'i çok sevdiler biliyorum. OHAL ile devam etmek istiyorlar. Hatta bu OHAL yönetimini başkanlık rejimine bile tercih edebilirler. Herşey yapılabilir. İstedikleri herşeyi KHK\'larla yapabiliyorlar. Anayasa Mahkemesi de ben bunu denetlemem dedi. Merak ediyorum bir KHK ile \'Türkiye hukuk devleti değildir\'dense Anayasa Mahkemesi bunu denetlemeyecek mi? Şartlar ne olursa olsun asla umutsuz değilim. Bugün sıkıntılarımız var çok büyük sıkıntılarımız var. Cumhuriyet Gazetesinin yazarları, yöneticileri hapiste, diğer gazeteciler hapiste. Hepsi habercilik yaptığı, düşüncelerini yazdığı için tutuklanmıştır.\"



