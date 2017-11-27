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(Görüntülü Haber) CHP'li gençlerden tütün üreticilerine ziyaret

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) CHP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz ve beraberindekiler Adıyaman'da tütün üreticilerini ziyaret etti

27 Kasım 2017 21:48

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) CHP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz ve beraberindekiler Adıyaman\'da tütün üreticilerini ziyaret etti. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Yardımcısı İlhan Kat, Tekpınar köyünde tütün üreticileri ile bir araya geldi. Burada tütün üreticilerinin sorunlarını dinleyen Yılmaz, Yerli ve milli dedikleri Adıyaman Tütünü alternatif olarak ikame olarak sermaye odaklarına peşkeş çekenler bundan sonraki süreçlerde hesap vereceklerdir. Biz buradan sormak istiyoruz bizlerin yerli ve milli olan tütünün hiç paralara satılması halkımızın nezdinde ne anlam ifade eder Adıyaman\'ın emekçi halkının yanında olmaya edeceğiz diye konuştu.

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