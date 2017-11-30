(Görüntülü Haber) CHP'li Biçer'den Rektör Cevdet Erdöl hakkında suç duyurusu

İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın özel doktoru olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl\'ün ilaçların \'Helal olmayan\' katkılar içerdiğine yönelik açıklamasının hekimlik mesleğini ihlal olduğunu ileri sürüp, hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



Türk Tabipler Birliği ve Manisa Tabipler Odası işbirliğiyle Manisa Öğretmenevi\'nde \'Sağlığın Özelleştirme Projesi Şehir Hastaneleri\' konulu panel düzenlendi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve sağlıkçıların katıldığı panelde Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Raşit Tükel, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ve tıp doktoru olan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Tükel ve Prof. Dr. Kayıhan, sunum eşliğinde yaptıkları konuşmada, şehir hastanelerinin sağlık sektörünü tamamen özelleştirmek için yapıldığını ve sağlıkta ciddi zararlara neden olacağını söyledi.



SUÇ DUYURUSU



Panelin son konuşmacısı CHP Milletvekili Biçer ise konuşmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın özel doktoru olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yaptığı suç duyurusundan söz ederek başladı. Biçer, Prof.Dr. Cevdet Erdöl\'ün geçen günlerdeki açıklamasında söylediği, \"Ülkemizde, gıda ve ilaç endüstrisinde yoğun bir şekilde Batılı ülkelerde üretilen jelatin kullanılmaktadır ve bu ürünün ana kaynakları içerisinde, ekonomik ve teknik bazı avantajları nedeniyle ağırlıklı olarak domuz deri ve kemikleri yer almaktadır. Helal olmayan katkılar içeren ilaç ve tıbbi cihazların, Müslümanlarca tüketilmesi endişe verici olup, bu durum genlerimizi, geleneklerimizi, inancımızı tehdit etmektedir. Bu hayati meseleyi zaruret kavramıyla geçiştirmemeli ve bir an önce helal ilaç-helal tıbbi malzeme konusunda kendi alternatiflerimizi geliştirmeliyiz\" sözlerini hatırlatarak, bu açıklamaların sağlıkçılar tarafından büyük tepkiyle karşılandığını ifade etti. Açıklamasını sürdüren Biçer, şöyle dedi:



\"Bizim kabusumuz olan ama \'Şehir hastaneleri benim 14 yıllık hayalim\' diyen Erdoğan\'ın özel doktoru ve aynı zamanda rektörlüğü usulsüz, şaibeli rektör hakkında, Anayasa\'nın 56\'ncı maddesinin, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları\'nın ihlali, Hekimlik mesleği anlayışına uygun olmayan fiiller sergilemesi, meslek yeminine bağlı kalmaması ve toplumda etkisi ciddi zararlara yol açacak sağlıkla ilgili bilimsellikten uzak açıklamalar yapmış olması gerekçesi ile suç duyurusunda bulundum. Basına yansıyan açıklamalarıyla Cevdet Erdöl, \'helal ilaç\' adı altında, çağımıza uygunluk teşkil etmeyen ve şu anki konumuna, hekimliğine ve akademik statüsüne yakışmayacak davranışlar sergilemiş ve kamuoyu önünde sahip olduğu ünvanlarla bağdaşması asla söz konusu olmayacak açıklamalar yaparak toplumun içine düşeceği tehlikeyi göz ardı etmekten kaçınmamıştır.\"



\"GEREKLİ SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI GEREKMEKTEDİR\"



CHP Milletvekili Biçer, Prof. Dr. Cevdet Erdöl\'ün açıklamalarının hekimlik anlayışına uygun olmadığını ileri sürerek, şunları söyledi:



\"Açıklamayı yapan kişi akademik kimliği olan bir insan. Meczup diyeceğim, meczup değil ve doğal olarak açıklamalarını ciddiye almak durumundayız. Cevdet Erdöl\'ün hekim olarak yaptığı söz konusu açıklamalardan etkilenmesi olası yurttaşlarımızın tedavilerinden vazgeçmesi, ciddi sorunlara yol açabileceği gibi tedavilerinden vazgeçmeseler de kimi yurttaşlarımızın yaşayabileceği psikolojik baskı, toplamda kişi sağlığına zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Toplumun bir kısmında kabul görebilecek bir konumda olmasına rağmen, toplumu, özellikle de insan sağlığı konusunda yanlış yönlendirmesi nedeniyle hekimlik mesleğini icra etmeye başlamadan önce hepimiz gibi kendisinin de ettiği \'Hipokrat Yemini\'ne sadık ve bağlı kalmayan Cevdet Erdöl ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatılması gerekmektedir. Bu kişi hekimlik mesleğinin kurallarını ihlal etmektedir. Meslek yeminine bağlı kalmamıştır ve toplumda etkisi ciddi sorunlara yol açacak sağlıklı ilgisi olmayan bilimsellikten uzak açıklamalar yapmaktadır.\"



Panelde konuşmacılar, katılımcıların sorularını da cevapladı.