(Görüntülü Haber) CHP'li Biçer: 2017 yılı zehirlenme yılı oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, geçen yıl askeri birliklerde, yurt ve iş yerlerinde binlerce kişinin gıdadan zehirlendiğini belirterek, \"2017; zehirlenme yılı oldu. Askeri birliklerdeki zehirlenme olaylarında ihmaller var. Hem Genelkurmay Başkanı hem Milli Savunma Bakanı geçmişteki kusurlarından, görev ihmallerinden dolayı mutlaka yargı önünde hesap vermelidir\" dedi.



Ülke genelinde 2017 yılında askeri birlikler, fabrika ve yurtlarda yaşanan gıda zehirlenmesi olayları gündeme geldi. Manisa\'daki Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda üst üste yaşanan zehirlenme olaylarında birçok asker hastanelik olurken, 1 asker de kurtarılamadı. Zehirlenme vakalarının ardından gözler yemek ihalelerini alan firmalara çevrildi, askeri birliklerdeki zehirlenmelerin önüne geçmek için önlemler tartışıldı.



CHP\'Lİ BİÇER: EN AZ 5 BİN ASKER ZEHİRLENDİ



CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, ülke genelinde yaklaşık 5 bin askerin zehirlenme olaylarından etkilendiğini iddia etti. Biçer, şöyle dedi:



\"2017 yılı zehirlenme yılı oldu. Okullarda, iş yerlerinde, bakanlıklarda, hastanelerde, yurtlarda, kışlalarda zehirlenmeler oldu. Yandaş firmaların yemek verdiği bütün kurumlarda askerler, öğrenciler zehirlendi. Askeri birliklerde 2017 yılı itibarıyla en az 5 bin kişi zehirlenmiştir. Resmi sayıya hiçbir şekilde ulaşmak mümkün olmadı. Zehirlenmelerde askerler hastaneye geldiğinde hepsinin adli vaka olarak gösterilmeleri gerekirken, hiçbirinde resmi giriş yapılmadı. Hukuki haklarını aramak isteyen askerlerin, kayıtlara ulaşması ve adli vaka olarak haklarını araması engellendi. Net sayıyı, verdiğimiz hiçbir soru önergesinde öğrenemedik. Çok yüksek bir rakam. Manisa\'daki zehirlenmelerden sonra Türkiye\'nin her yerinde zehirlenmeler devam etti. AK Parti iktidarı kendisinin beslediği, koruyup kolladığı bir kitle yaratmak zorunda. Bunu 2007\'den sonra askeri birliklerin yemeklerini özelleştirirken yaptı. Kendine bir rant yarattı.\"



\"2 KEZ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÖNERGESİ REDDEDİLDİ\"



Zehirlenme olaylarının araştırılması için TBMM\'ye 2 kez araştırma önergesi teklifi verdiklerini ve reddedildiğini ifade eden Biçer, Maliye Bakanlığı personelinin 2016 yılında yaşadığı zehirlenme olayında Manisa\'daki kışlaya yemek veren firmanın aynı firma olduğunu belirterek, \'İhmal var\' iddiasında bulundu. Biçer şöyle konuştu:



\"Yaklaşık 2 hafta önce Resmi Gazete\'de bir yazı yayımlandı. 1 yıl önceki, Maliye Bakanlığı\'nda, Manisa\'daki askeri birliğe yemek veren aynı firmanın etleri nedeniyle zehirlenme olmuştu. Maliye Bakanı \'2016 yılında bu firmadan ihaleyi aldık, yargı kararında gecikme oldu\' dedi. Burada çok büyük bir ihmal var. 2016\'da bu firmanın verdiği etlerde salmonella bakterisinin ürediği kesinleşmişken men kararı 1 yıl sonra açıklandı. Burada da suçlular hâlâ yargı önüne çıkmadı. Bu gecikmeden kim sorumlu? 2016 yılından sonra bile bir sürü büyük ihale bu yandaş firmalara verildi. Biz Meclis\'te 2 kez araştırma komisyonu kurulmasını istedik. 2 kere oylandı, AK Parti 2 kez \'Hayır\' oyu verdi. \'Askerler zehirlenebilir, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir\' dediler. Maliye Bakanlığı bu ihaleyi iptal etse bile Manisa\'daki asker zehirlemeleriyle gündeme gelen firmanın ortağına ihaleyi vermiştir. Bunu özellikle duyurmak istiyorum.\"



\"GENELKURMAY BAŞKANI VE BAKAN YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMELİ\"



Açıklamasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ı da eleştiren CHP\'li Tur Yıldız Biçer, şunları söyledi:



\"Genelkurmay Başkanı, Manisa ve diğer illerde yaşanan zehirlenme olaylarına gitmemiştir. Asker öldüğünde bile gelme zahmetinde bulunmamıştır. Yalnızca hastanenin önündeki konuşmalarda bir asker \'Siz gittikten sonra bizi burada dövecekler\' dediğinde gelmiştir. Yani Genelkurmay Başkanı için de Mehmetçiğin ölmesi önemli değildir, Milli Savunma Bakanı için de önemli değildir. Genelkurmay Başkanı cami yaparak gündeme geleceğine burada Mehmetçiğe sahip çıksaydı. Kışladaki askerlere bozuk et yedirilirken Genelkurmay Başkanı buradaki askerimize sahip çıksın isterdik. Burada hem Genelkurmay Başkanı hem Milli Savunma Bakanı geçmişteki kusurlarından, görev ihmallerinden dolayı yargı önünde mutlaka hesap vermek zorundadır.\"



\"YARGI KARARINDA GECİKME OLMASAYDI ASKERLER ZEHİRLENMEZDİ\"



Bu aşamadan sonra zehirlenme olaylarına karışan firmalar için alınan ihaleden men kararlarının ortak firmalar için de geçerli olmasını isteyen Biçer, şöyle dedi:



\"2 gün önce Milli Savunma Bakanlığı bir yazı yayımladı ama biz resmi yazıya ulaşamadık. Verdiğimiz soru önergelerine de bir yanıt alamadık. Milli Savunma Bakanlığı birkaç satır bir yazı yayınladı; \'Bundan sonra askeri birliklerin gıda teminleri Et ve Balık Kurumu\'ndan yapılacaktır.\' Ama bu konuşma nerede geçti? Bu karar nerede alındı, altında kimin imzası var, bunu bilmiyoruz. Bu belki de yalnızca kamuoyunu biraz oyalamak, bu tepkileri biraz bastırmak içindir. Bundan sonra bu firmalarla ilgili alınmış \'ihaleye giremez\' kararı, bu firmalarla ortak olarak girmiş bütün firmaları da kapsayacak şekilde düzenlenmeli. Maliye Bakanlığı\'ndaki zehirlenme olayıyla ilgili yargı kararındaki 1.5 yıllık gecikmenin de sorumluları derhal ortaya çıkarılmalı. 1.5 yıllık gecikme olmasaydı burada 5 bin asker zehirlenmeyecekti, bir askerimiz de ölmeyecekti.\"