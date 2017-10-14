(Görüntülü Haber) CHP'den Bodrum Kalesi'nin kapatılması kararına tepki

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin ziyarete kapatılma kararına tepki gösteren CHP\'li milletvekilleri ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, sergi alanlarındaki iyileştirmelerin, kale kapanmadan ve müze yıkılmadan yapılmasını istedi. UNESCO\'nun \'Korunması Gerekli Kültür Varlıkları\' aday listesinde yer alan, 1995 yılında \'Avrupa\'da Yılın Müzesi\' yarışmasında özel ödül alan Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin tadilat ve restorasyonu nedeniyle iki yıllığına ziyarete kapatılmasına karşı çıkarak, yapılacak yıkımların durdurulmasını isteyen CHP Bodrum İlçe Başkanlığı basın açıklaması yaptı. Müze önünde toplanan kalabalığa CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ ve Ömer Süha Aldan da destek verdi. Etkinliğe katılanlar ellerinde \'Bodrum Kalesi\'ne dokunma\', \'Bodrum Kalesi kapatılamaz\', \'Restorasyona evet Kale\'de yeni inşaatlara hayır\' yazılı dövizler taşıdı. Grup \'Bodrum Kale\'ne sahip çık\' yazılı pankart açarak açıklama yaptı. Açıklamayı grup adına CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen yaptı. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin 1 Ekim 2017 tarihi itibarı ile restorasyon ve yeni müze sergi salonu, idari binalar ve depoların yapımı için yaklaşık 2 yıl süre ile ziyaretçi girişine kapatıldığını belirten Seymen, şöyle dedi: \"Bu sürenin ne kadar zaman daha uzayacağı meçhuldür. Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, koleksiyonunda bulunan batıklar ve sualtı buluntuları ile Türkiye\'de tek, dünyada ise sayılı sualtı arkeoloji müzelerinden biridir. 2014 yılında başlatılan proje Aralık 2016\'da onaylanmış daha sonra, 3 milyar 500 milyon lira bedelle 2017 yılında ihalesi yapılarak 1 Ekim 2017\'de Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi kapatılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Bu proje 3 kısımdan oluşmaktadır. Kalenin restorasyonu, kale içindeki sualtı arkeoloji müzesi ve idari binaların yıkımı, yeni müze yapılarının inşa edilmesini kapsamaktadır. Projede önerilen binalar bugünkü binalardan çok daha büyük ve yüksektir. Kale surlarını aşmaktadır. Bodrum\'un simgesi Bodrum Kalesi\'nin siluetini bozacaktır. Yapılmak istenen müdahale, kalenin tüm karakterini değiştirecek ve ortadan kaldıracak büyüklükte olacaktır. Kalenin restorasyona, bakıma, onarıma ihtiyacı olduğu, altyapı sorunlarının giderilmesi gerektiği ve müze yapıların iyileştirmeye ihtiyacı olduğu doğrudur. Sergilerin, sergileme elemanlarının güncellenmesi de gerekmektedir. Bunların hepsi kale kapanmadan ve müze yıkılmadan yapılabilir.\" Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği\'nin, Muğla 2. İdari Mahkemesi\'ne bu proje için yürütmeyi durdurma davası açtığını hatırlatan Seymen \"Bodrum\'un bir değil pek çok müzeye ihtiyacı vardır. 2003 yılında Bodrum Belediyesi tarafından yaptırılan Bodrum koruma amaçlı revizyon imar planında Bodrum\'da merkezinde iki adet müze yeri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Osmanlı Tersanesi\'nin bulunduğu alan ile Paşa Tarlası\'ndaki eski su ürünleri müdürlüğünün bulunduğu şimdi eğitim tesisi olarak kullanılan alanlar olarak gösterilmiştir. Kalede yapılacak büyük ölçekli tek bir bina için ayrılan kaynak, yeni müzelerin yapımına aktarıldığı takdirde Karia Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, Şehir Müzesi, Sandalet Müzesi, Sünger Müzesi gibi yerlerle kent çok daha cazip bir turizm merkezi olacaktır. Bodrum halkını, turizmcileri, esnafı, Bodrum kalesine sahip çıkmaya ve Bodrum kalesinin kapatılmasına karşı çıkmaya çağırıyoruz\" diye konuştu. \"RESTORASYON KORUNARAK YAPILSIN\" Etkinliğe katılan CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ise bir tarihi eserdeki yıpranmanın mutlaka restorasyonla giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek, \"Ancak burada karşı çıkılan nokta; Bodrum Kalesi içerisinde yer alan Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin tahribidir. Bir alışkanlık var, bir şey yapılırken bir şeyi yıkıyoruz, bunun niye yapıldığını da bir türlü anlamış değiliz. Restorasyona karşı değiliz, restorasyon yapılsın ama korunarak yapılsın. Kapatılma ile ilgili birçok sıkıntı var. Kapatılmadan yapılabilir\" dedi. Grup açıklaman ardından sessizce dağıldı.