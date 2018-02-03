(Görüntülü Haber) CHP'de kurultay heyecanı (2)

Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)- CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36’ncı Olağan Kurultayı’na katılmak için partililer sabahın erken saatlerinde salonu doldurdu. Ankara Spor Salonunda saat 10.00,’da başlayacak CHP’nin ‘Adalet ve cesaret’ konulu 36’ncı Olağan Kurultayı için partililer sabahın erken saatlerinde salonu doldurdu. Yaklaşık 600 polisin görev aldığı kurultay alanında özel güvenlik görevlileri ve partililer de güvenlik amacıyla görev aldı. Spor salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, salonun çevresinde bomba arama köpekleriyle arama yapıldı. Partililere Türk Bayrağı ve parti flamaları dağıtıldı. Salonda ‘Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz\", \"Barışı birlikte inşa edeceğiz\", \"Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz\", \"Yine yeniden cumhuriyet\", \"Tutuklu gazetecilere özgürlük\", \"Hak, hukuk, adalet için CHP\" afişleri yer aldı. Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun fotoğrafının yanında yer alan “Bir gün mutlaka buluşacağız özgürlükte” afişi de dikkat çekti. Salonda Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları asıldı. Kurultayda bugün genel başkan, yarın ise 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında Genel Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Muharrem İnce, Ümit Kocasakal, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Alparslan Çabuk’un aday olabilmesi için delegelerin yüzde 10 imzasını alması gerekiyor.Partililer İzmir Marşı ve 10\'uncu Yıl Marşı eşliğinde kurultayın başlamasını bekliyor.