(Görüntülü Haber) CHP Samsun İl Başkanı: Türkiye'de Kürt olmak zor ama Türk olmak da kolay değil

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı\'nın, \'Eşit Koşullarda Bir Arada Yaşamak\' konulu panelinde konuşan CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, \"Türkiye\'de Kürt olmak zor bunu biliyorum ama inanın Türk olmak da o kadar kolay değil, onu bilin\" dedi. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı \'Eşit Koşullarda Bir Arada Yaşamak\' konulu panel düzenledi. Bir otelde düzenlenen panele CHP PM üyesi Yıldırım Kaya, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, HDP eş başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı. Panel öncesi Sur ilçesinde yaşanan çatışmaların yer aldığı slayt gösterisi sunuldu. Daha sonra Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, il başkanlarının kente gelmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, Sur olaylarında evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlarında olduklarını söyledi. Panelde bir konuşma yapan CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, Diyarbakır\'daki panel toplantısını hazırlarken, işaret etmeleri gereken noktalarla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, \"Hakikaten, uzaktan bakmakla, gelip görmek arasında dağlar kadar fark var. Ancak slaytlarda da gördük, birçok milletvekilimiz buraya gelmiş, bu sorunu Sur\'da yaşanan ya da öncesinde, sonrasında yaşanan sorunları parlamento kürsüsünden Türkiye kamuoyu ile paylaşmış. Ancak daha çok şeyler yapmak lazım, başka şeyler de yapmak lazım. Türkiye\'de Kürt olmak zor bunu biliyorum ama inanın Türk olmak da o kadar kolay değil onu bilin. 1993 yılında milli güvenlik dersimize asker muvazzaf gelirdi, lise son sınıf öğrencisiyim. O zaman çatışmalar devam ediyor, insanlar ölüyor, şehit tabutları geliyor. Güneydoğu\'da çalıştığını söyledi. Ve kendince Kürt sorunuyla ilgili bir takım şeyler açıkladı. Dedi ki; \'Kürt diye bir şey yok, aslında onlar aynı kavmin devamıdır.\' Kendi tezlerini söyledi. Daha sonra ben okudukça, o binbaşının tezi olmadığını öğrendim. Bunu Türkiye\'de zaman zaman bu hezeyana kapılan herkes söylemiş. Ancak 1994 yılında ben Hukuk Fakültesi\'ni kazandığımda o binbaşının yok dediği Kürt arkadaşlarımla aynı sıralarda ders dinledik, beraber halay çektik, türküler söyledik\" dedi. \'KUCAKLAŞMAYI GÜNEYDOĞUSUZ GERÇEKLEŞTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL\' Bir inkar politikasının uygulandığını anlatan CHP\'li Akçagöz, \"Ben o hezeyanı sırtımdan atabildim ya atamayanlar. Türkiye\'nin batısında hala belki de bu yargılarla yürüyenler var. Problemi görmezden gelmek sorunu ötelemek, sorunu halının altına süpürmek, hakikaten bir çözüm yolu, bir seçenek olarak değerlendirilmemeli. Hala bunlardan siyaset olarak medet umanlar var. Milyonlarca dolarlık daha güçlü ekonomimiz olabilirdi. Ancak, Türkiye ekonomisini maalesef başka işlere harcamak zorunda kaldık. Bizim mutlaka ve mutlaka Türkiye\'nin kucaklaşması o dediğimiz zemini Diyarbakırsız, Malatyasız, Adıyamansız, Güneydoğusuz gerçekleştirmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyetini kuran irade ve bu iradenin için de Kürtler de var. Şu anda yaşadığımız sıkıntıları biz, eğer bir masaya oturup çözmeye çabalamazsak kimse bize gelip uzaydan yardım etmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar, daha önceki dönemde bizim bağlı bulunduğumuz yapıyı temsil eden Sosyal Demokrat Halkçı partinin yapmış olduğu çalışmalar az, çok fikir sahibi olmak için yeterli. Ama bundan sonra daha önemle, daha ciddiyetle Türkiye\'nin Kürt sorununa ve bölgede başka sorunlarına da eğilmesi gerekiyor\" diye konuştu. Daha sonra Edirne ve Konya il başkanları ile PM üyesi Yıldırım Kaya da birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından CHP\'liler, salonda bulunan siyasi parti ve STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı.