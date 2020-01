(Görüntülü Haber) CHP Milletvekili Tekin: İhanetten vazgeçin. İstanbullu'nun Bakırköylü'nün nefes alabilecekleri yerlerini kapatmayın (1)

Taner YENER- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve parti ilçe yöneticilerinin de arasında bulunduğu bir grup, Bakırköy Yeşilyurt sahil yolunda imar değişikliği yapılan alanda ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Gürsel Tekin, \"İstanbul ne yazık ki perişanlıklar yaşıyor. Bütün bu perişanlıkları yaşatmayın. İhanetten vazgeçin. İstanbullu’nun, Bakırköy’lünün nefes alabilecekleri yerlerini kapatmayın” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın her gün depremle ilgili açıklama yaptığını söyleyen Gürsel Tekin de, “Bu açıklamaları yapan bir bakanın aynı zamanda sayın Erdoğan’ın da ‘Şehre ihahet ettik. İstanbul’a büyük ihanetler ettik’ cümlesinden sonra İstanbul’da sadece insanların nefes alabileceği kısmen kalmış alanların yeniden imara açılmasını anlamakta zorluk çekiyoruz. Önce deprem toplanma alanları ne yazık ki imara açıldı. Geri kalan yerler sadece park alanlarıdır. Olası yarın bir deprem olduğunda buradaki yurttaşlarımızın kaçabileceği bir tek yer var o da mezarlıklar. Mezarlıkların dışında ne yazık ki yerler kalmadı. Sahil şeridini düşünün sürekli açıklamalar yapan Erdoğan ‘Asla dikey yapılaşmalar olmayacak’ demesine rağmen burada daha yeni Zeytinburnu’ndan tutun sahil şeridinden buraya kadar hangi yüksek yapıların yapıldığını hep beraber görüyoruz. Doğrusu aklıma şu geliyor. İyi polis kötü polis mi oynuyorsunuz. Bir tarafta böyle düşüncelerinizi ifade edeceksiniz İstanbul’la ilgili sonra hiçbir şey olmamış gibi davranacaksınız\" dedi. ERDOĞAN\'A, YILDIRIM\'A SESLENİYORUM: İZİN VERMEYİN Bakırköy’ün İstanbul’un en eski yerleşim alanlarından bir tanesi olduğuna işaret eden Tekin, “Yapı stokları çok eski bunların mutlak ve mutlak yenilenmesi lazım. Bu yapı stoklarının yenilenmesi için çok makul bir artış talebine rağmen buna izin vermeyen Ankara’daki yetkililer 15 kat buraya izin veriyorsa yurttaşlarımızın vicdanlarına seslenmek istiyorum. Bu nasıl bir anlayıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Sayın Binali Yıldırım’a sesleniyorum. İstanbul’a daha fazla ihanet edilmesine izin vermeyin\" diye konuştu. Dünya’da birçok şehirlerde yaşanabilirlikle ilgili araştırmalar yapıldığını vurgulayan Tekin, cep telefonundan sıralamayı göstererek “İstanbul ne yazık ki perişanlıklar yaşıyor. Bütün bu perişanlıkları yaşatmayın. İhanetten vazgeçin. İstanbullu’nun, Bakırköy’lünün nefes alabilecekleri yerlerini kapatmayın.” dedi. METRO İHALELERİNİN ÇOĞU DURDURULDU Tekin, basın mensuplarının dün iptal edilen metro ihaleleriyle ilgili soruya, “Bizde şeffaf işlemeyince hiçbirşey doğrusu sizden ricam bugün işyerlerinize gittiğinizde Londra, Berlin, Paris ve dünyadaki birçok belediyeye oradaki bütün harcamaları görebilirsiniz. Bütün ihaleleri görebilirsiniz. Bütün imar uygulamalarını görebilirsiniz ama İstanbul’da biz ana muhalefet olarak İstanbul’un borcu nedir? Alacağı nedir? Önümüzdeki süreçteki planları nedir doğrusu bilemiyoruz. Büyük olasılıkla büyük borç var. Borçtan kaynaklı maalesef metro ihalelerinin çoğu durduruldu. Halbuki giderken sayın Topbaş dedi ki ‘Ben borçsuz bir belediye bırakıyorum. Şimdi sayın Topbaş mı yalan söylüyor. Mevcut belediye başkanımı yalan söylüyor. Doğrusu bu konuda somut bir şey yok “ dedi. İptal edilen ihalelerle ilgili cayma bedelleriyle ilgili bir soruya, “Son derece doğaldır. İhaleyi yapıyorsunuz. Doğal olarak ihaleyi alan firmanın ciddi harcamaları oluyor. Teminat mektubudur diğer harcamaları. 5 ayrı ihale iptal edildi. Bunların tamamı milyarlık ihalelerdir. Hiçbir şey yapılmadan İstanbul halkının sırtına büyük paralar yüklendi. Emlak vergisi olarak çöp vergisi yada çeşitli vergilere yansıyacaktır\" diye konuştu. Tekin, “Sadece bir ihale 1,5 milyar. Büyük olasılıkla 5 ayrı yerden bahsediyorlar. 5 milyar dersek yani İstanbul halkının sırtına 5,5 – 6 milyar lira bir yük yüklendi.” dedi. KERİMOĞLU: PLAN DEĞİŞİKLİĞİYLE İMARA AÇILDI 26 Aralık 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bir plan değişikliğinin yapıldığını söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da “Burası Yaklaşık 70 yıldır geçmişte bir kooperatifler birliği olarak kurulmuş olan Yeşilyurt’ta özel mülkiyet alanında bir plan değişikliği yapılarak çocuk oyun parkları, yeşil alanlar ve deniz dolgu alanında bir imar açılması söz konusu. Burada yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda bir imar değişikliği yapılarak ne yazık ki, Yeşilyurt halkının oyun parklarını, yeşil alanlarını ve denize ulaştığı alan olarak kullandığı yerlerde bir plan değişikliği yapılarak imara açıldı” dedi. Kerimoğlu, “Bir karar alınması için mahkemeye başvuru yaptık. Biz hukukun kamu yararını gözeterek halkın buradaki taleplerini gözeterek, halkın buradaki taleplerini göz önünde bulundurarak ayrıca bölgenin bir deprem bölgesi olmasını da göz önünde bulundurarak bu Çevre Bakanlığı’nın yapmış olduğu planları iptal edeceğini ümit ediyoruz. diye konuştu. Mahkemenin, ileride doğabilecek zararlara imkan vermemesi amacıyla hızlıca yürütmeyi durdurma kararları almasını beklediklerini söyleyen Kerimoğlu, “Sahillerimizin Bakırköy halkına, İstanbul halkına geri verilmesini, buralara plan yapılmasını, imara açılmasını biz şiddetle reddediyoruz. Bakırköy nispeten diğer ilçelere göre daha şanslı fakat her geçen yıl Bakırköy’de de deprem toplanma alanları imara açılarak betonlaşıyor. Sahillerimizi kaybediyoruz. Yeşil alanlarımızı kaybediyoruz. Türkiye’nin gündeminde olan deprem konusunu tartışıyoruz ama ne yazık ki, depreme hazırlıklı değiliz. Br kez daha Çevre Bakanlığı nezdinde gözden geçirilmesini hukuk nezdinde de bir an önce bu ruhsatların iptal edilmesini bekliyoruz\" diye konuştu. OTEL YAPMA NİYETLERİ VAR Alanın ticaret, konut ve turizm alanı olarak imara açıldığını ifade eden Kerimoğlu, “Zannedersem burada otel yapma niyeti var. Bölgenin böyle bir ihtiyacı açıkçası yok. Burası Yeşilyurt halkının özel mülkiyetidir. Yaklaşık üç bin ailenin alanıdır burası. Onların asla böyle bir talebi yok” dedi. Bazı Yeşilköy Mahalle sakinleri ise, alanın Yeşilyurt ve İstanbul halkının nefes oldukları bir yer olduğunu söyleyerek, “İnsanlar buraya geliyor piknik yapıyorlar çocuklar oyun oynuyorlar. Oyuncaklara biniyorlar. Biz burada nefes alıyoruz. Hayvan popülasyonu yaşıyor. Mesela papağanlar yaşıyor burada. Burası da yok olunca insanların denizle buluşacağı bir nokta kalmıyor. Buranın yeşil kalmasını istiyoruz. Allah korusun deprem olduğunda kaçacak gidecek yerimiz yok.