(Görüntülü Haber) CHP Milletvekili Sertel, Hatice ninenin dramına tanık oldu

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kiraz ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi\'nde oturan 77 yaşındaki Hatice Şen, evine yol olmadığından, diyaliz merkezine gitmek için kaburgası kırık olmasına rağmen hasta nakil aracına traktörle taşınıyor. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Şen Ailesi\'ni evlerinde ziyaret etti. Hatice ninenin dramına tanık olan Sertel de ailenin yaşadığı eve traktörle gitmek zorunda kaldı. Sertel, Ödemiş Devlet Hastanesi ile bağlantıya geçerek, Hatice Şen\'in yatarak tedavi olması için girişimde bulunacağını belirtti. Araç geçişine uygun yol olmadığı için evinden çıktıktan sonra diyaliz tedavisine traktörle gitmek zorunda kalan Hatice Şen\'in dramının basından öğrenen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Şen Ailesi\'ni evlerinde ziyaret etti. Hatice ninenin dramına tanık olan Atila Sertel, özel aracıyla ilerleyemediği için ailenin yaşadığı eve traktörle gitmek zorunda kaldı. Traktörün sürücü koltuğuna oturan Sertel, son derece bozuk olan yolda kısa bir yolculuk yaptıktan sonra eve ulaştı. Sertel, Hatice Şen\'in yanı sıra oğlu Akif Şen ve gelini Ümmü Şen\'le de görüştü, bilgi aldı. Bu çağda bu görüntülerin İzmir\'e ve Türkiye\'ye yakışmadığını belirten Milletvekili Atila Sertel, Hatice ninenin yaşadığı dramın bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi. Hatice Şen\'in üç kaburgasının kırık olduğunu öğrenen Sertel, yollar bozuk olduğu için traktörle yolculuk yapmak zorunda kalan yaşlı kadının kaburgalarının bu yüzden iyileşemediğini dile getirdi. Sertel, Ödemiş Devlet Hastanesi ile de bağlantıya geçerek, Hatice Şen\'in yatarak tedavi olması için girişimde bulunacağını belirtti. Geçen yıl İzmir Valiliği\'ne ulaşıp sorunlarını aktardıklarını belirten Hatice Şen\'in gelini Ümmü Şen ise belediye ekiplerinin tarlaların içinden bir yol açtığını, ancak bir tarla sahibinin izin vermemesi nedeniyle yolun yarım kaldığını söyledi. Kullandıkları toprak yolun yağmurlu günlerde çayın taşması nedeniyle sular altında kaldığını belirten Ümmü Şen, \"Yağmur yağınca hasta nakil aracının sürücüsü suyun içine girmek istemiyor. Haftada üç gün diyalize girmesi gerekirken yağmurlu günlerde kayınvalidemi hastaneye gönderemiyoruz\" dedi. Hatice Şen\'in oğlu Akif Şen de \"Annem iki yıldır haftada üç gün Ödemiş\'e diyalize gidiyor. Evimize giden yol bozuk olduğu için diyaliz nakil aracı giremiyor. Mecburen belli bir yere kadar traktörle taşıyoruz. Şu an kaburga kemikleri de kırık olduğu için traktörün arkasında bağıra bağıra gidiyor, bağıra bağıra geliyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz\" diye konuştu.