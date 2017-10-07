(Görüntülü Haber) CHP Milletvekili Arık: Sağlık, parayla alınacak hale dönüştürüldü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- CHP\'nin Sağlık Komisyonu üyesi milletvekilleri, Kayseri Bölge Sağlık Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda konuşan CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, \"Sağlık artık parayla alınabilecek bir hale dönüştürüldü\" dedi. Çalıştaya CHP\'nin Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Dr. Ceyhun İrgil, Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefikara, Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, İstanbul milletvekili Dr. Ali Şeker ve sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çetin Arık, CHP\'nin sağlık komisyonu üyeleri olarak sağlık konularını tartışmak için bir araya geldiklerini söyledi. Arık, şöyle konuştu: \"Bütün dünyada finans çevrelerinin karlılık açısından iştahını kabartan 3 sektör var. Silah, sağlık ve enerji sektörü. Bu tabloya baktığımızda sağlık, karlılık açısından ikinci sıradadır. Küresel sermayenin en önemli ayağı olan dünya bankasının Türkiye sevdası başladı. Bu sevda 1980\'li yıllarda doruk noktasına ulaştı. Öyle ki; Sağlık Bakanlığı bünyesinde müsteşarlar eşit düzeyde proje koordinatörlüğü adı altında ofisler açtılar. Bu koordinatörlük proje üretecek kaynağını ise dünya bankası sağlayacaktı. Dünya Bankası, önce sağlık ocağı sisteminden vazgeçip, aile hekimliği görüşünü savunuyordu. Sağlıkta dönüşüm programı aslında tamamen Dünya Bankası\'nın organizasyonu olarak görülüyor. İşte bu açıdan Türkiye\'de bu alana sokulmuş oldu. Bütün bunlar Dünya Bankası eliyle yapıldı. Sağlık artık parayla alınabilecek bir hale dönüştürüldü.\" İstatistiki bilgiler paylaşan Arık, \"2002 yılında 209 milyon kişi hastaneye başvurmuş, ancak 2014 yılında bu sayı 644 milyon olmuş. Yine 2002\'de 769 milyon kutu ilaç satılmış, 2014 yılında ise 1 milyar 970 milyon kutu ilaç satılmış. Yine 2002 yılında ameliyat olan kişi sayısı 2 milyonken, 2014 yılında bu sayı 15 milyona ulaşmış. Türkiye\'de 2014 yılında 1 yılda acile başvuran sayısı 112 milyon kişi olmuş. Burada bir gariplik var. Bu garipliğin düzeltilmesi gerekir. Bizler bunları nasıl düzeltiriz diye bir aradayız\" dedi. Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ömer Per ise, şehir hastaneleri konusuna değinerek, yapımı devam eden bölge hastanesinin açıldıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastanesi ve Doğumevi\'nin kapatılacağını söyledi. Bölge hastanesinin bulunduğu yere vurgu yapan Per, \"Toplu ulaşım araçlarının gitmediği bir hastane olur mu? Ne yapacak arkadaşlar, kendi araçları ile gidecek ve park ücreti ödeyecek. İnşallah sağlıkta iyi şeyler olur. Keşke daha geniş bir toplantı olsaydı. Bu insanlar istediklerini yapacaklar. Bizler elimizden geldiği kadarını söyleyeceğiz. Bizim sağlıkla ilgili söylemlerimiz dinlenmedi. Yine dinlenmeyecek\" diye konuştu. CHP Muğla Milletvekili Prof.Dr. Nurettin Demir de, rakamların hastaların aldıkları hizmetten memnun olmadığını söylediğini ifade ederken, şöyle dedi: \"Bugün acil servise giden sayısı nüfusun 1.5 katını bulduysa tedavi merkezlerinden memnun olmadığını gösteriyor. Hastalar açısından iyiye gitmeyen bir durum var. Hastaların büyük bir kesiminin bu durumun farkında olduğunu düşünüyorum. İnsanların yok yere ameliyat olduğu, bademciklerinin ve birçok organlarının alındığını bu dönemde görüyoruz. Sağlıkta dönüşümden sonra diz protez değişikliği 3 katını geçmiş. Aslında iktidarında bu durumdan memnun olmadığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı özellikle yeniden yapılanmaya geçti. Bunun yanında bütün dünyaya baktığımızda bu şehir hastanelerinin yanlış bir uygulama olduğu biline biline böyle bir sistem getiriliyor. Bu sistemden halk da sonucunda hükümet de memnun olmayacak. Bizim amacımız özellikle bölgenizde ne gibi sağlık sorunları yaşanıyor. Nasıl çözebiliriz. Bunları bizimle paylaşırsanız, çok memnun oluruz.\"