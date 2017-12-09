(Görüntülü Haber) CHP Manavgat'ta Coşar ile devam

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) CHP Manavgat ilçe kongresinde mevcut başkan Aliye Coşar, yeniden seçildi. CHP Manavgat ilçe başkanlığının olağan genel kurulu Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Aliye Coşar\'ın tek listeyle girdiği genel kurula CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP eski Milletvekili Tuncay Ercenk, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı. Divan başkanlığına Mustafa Ünal\'ın getirildiği genel kurul, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ve İlçe Başkanı Aliye Coşar\'ın konuşmasıyla başladı. İlçe Başkanı Aliye Coşar, partisinin eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Genel kurulda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de söz alarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel kurulda konuşan İl Başkanı Mustafa Erdem de Deniz Baykal\'a geçmiş olsun mesajını gönderirken, dün İçişleri Bakanlığı kararıyla partisinin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Toplam 418 delegeden 295\'inin oy kullandığı seçimde geçerli 277 oyun tamamını alan tek aday Aliye Coşar, yeniden başkan seçildi. Seçimde 18 oy da geçersiz sayıldı.