T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) CHP Manavgat'ta Coşar ile devam

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) CHP Manavgat ilçe kongresinde mevcut başkan Aliye Coşar, yeniden seçildi

09 Aralık 2017 20:52

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) CHP Manavgat ilçe kongresinde mevcut başkan Aliye Coşar, yeniden seçildi. CHP Manavgat ilçe başkanlığının olağan genel kurulu Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Aliye Coşar\'ın tek listeyle girdiği genel kurula CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP eski Milletvekili Tuncay Ercenk, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı. Divan başkanlığına Mustafa Ünal\'ın getirildiği genel kurul, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ve İlçe Başkanı Aliye Coşar\'ın konuşmasıyla başladı. İlçe Başkanı Aliye Coşar, partisinin eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Genel kurulda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de söz alarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel kurulda konuşan İl Başkanı Mustafa Erdem de Deniz Baykal\'a geçmiş olsun mesajını gönderirken, dün İçişleri Bakanlığı kararıyla partisinin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Toplam 418 delegeden 295\'inin oy kullandığı seçimde geçerli 277 oyun tamamını alan tek aday Aliye Coşar, yeniden başkan seçildi. Seçimde 18 oy da geçersiz sayıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKAN MANAVGAT DHACHP ManavgatAliye CoşarAtatürk Kültür MerkeziMevcutCHPBaşkanı Mustafa Erdem Manavgat Belediye BaşkanıSözen CHPMilletvekili Tuncay ErcenkDivanMustafaMarşıBaşkanı Aliye CoşarGenel Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24