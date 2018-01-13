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(Görüntülü Haber) CHP kongresinde gerginlik

Gülseli KENARLI -Güven USTA /İSTANBUL,(DHA) CHP 36

13 Ocak 2018 20:21

Gülseli KENARLI -Güven USTA /İSTANBUL,(DHA) CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi\'nde, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş ile bir grup arasında gerginlik yaşandı. 

Muharrem Aktaş, kongrede söz alarak konuşmaya başladı. Aktaş\'ın Sarıyer ilçesinde yapılan mahalle seçimlerinde usulsüzlük olduğunu iddia etmesi üzeri, Sarıyer ilçe teşkilatı üyesi bir grup slogan atarak tepki gösterdi. Grup, “Hak, hukuk, adalet\" şeklinde slogan attı. “Hak, hukuk, adalet nerede\" yazılı bir pankart da açan grup, Aktaş\'ı yuhaladı. Bunun üzerine divan kurulu salonda bulunanları sakinleştirmeye çalıştı. Ardından divan kurulu, tüzük gereği il yöneticilerinin kongrede konuşma hakkının olmadığını belirterek, Aktaş\'ın konuşmasını bitirmesini istedi. Divan kurulunun bu sözleri salondan yoğun alkış aldı.   Muharrem Aktaş ise delege sıfatıyla konuşma hakkının olduğunu belirterek, konuşmasını sürdürmek istedi. Salondan yeniden tepki gelmesi üzerine Aktaş, “İl delegelerinin gerçeği öğrenmesine misafirlerimiz tarafından engel olunmuştur\" diyerek kürsüden ayrıldı.

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